Gómez de la Serna, imputado por el supuesto cobro de comisiones, vuelve a Interior

Pedro Gómez de la Serna -exdiputado del PP imputado en la causa que sigue la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales- ha vuelto a formar parte del Ministerio de Interior y trabaja desde hace unas semanas en la subdirección general que se encarga de elaborar informes jurídicos para el departamento que dirige el ministro Juan Ignacio Zoido.



Lo ha adelantado eldiario.es a quien el Ministerio de Interior ha aclarado que la reincorporación de De la Serna era imperativa: “Este señor pertenece al cuerpo de administradores civiles del Estado. El Ministerio se ha visto en la obligación de readmitirle porque es funcionario”.



El digital, citando fuentes cercanas a Interior, asegura que el departamento de Juan Ignacio Zoido se resistió a la readmisión del exdiputado del PP. Para ello se realizó una consulta oficial a la Secretaría de Estado de Función Pública, y el resultado fue rotundo: el departamento ministerial debía hacerle un hueco.



Según los portavoces del Ministerio, “nadie reclamó los servicios de Gómez de la Serna en otro departamento del Gobierno y si nadie le reclama la ley dice que tiene que volver al último Ministerio en donde prestó servicios como funcionario: Interior”.



Interior precisa que De la Serna “se dedica a una labor técnica jurídica: redactar recursos". Su trabajo está bajo la supervisión del secretario general técnico del Ministerio y en dependencias alejadas de las que usa el ministro. "No despachará con el ministro ni le verá”, aseguran en el Ministerio.



El digital que dirige Ignacio Escolar hace notar que “De la Serna ha vuelto a los mismos despachos en los que trabó amistad con Gustavo de Arístegui. Ambos fueron jefes de gabinete del ministro de Interior durante el mandato de Jaime Mayor Oreja (2001-2002). Y recalca que con el tiempo, De la Serna y Arístegui han pasado de compartir ministro a compartir juez de la Audiencia Nacional: el magistrado José de la Mata intentó tomarles declaración a ambos en la primavera pasada. Los dos actuaron del mismo modo y se negaron a responder a las preguntas del juez.



Eldiario.es asegura haberse puesto en contacto con el exdiputado, que se ha negado a comentar los detalles de su vuelta al Ministerio de Interior y como única respuesta ha ofrecido la siguiente: “Yo estoy fuera de la política. Soy una persona no pública y no tengo ningún interés en salir en los medios de comunicación. Si quieren, llamen al Ministerio de Interior”.