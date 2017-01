Revuelta en el PP de Madrid por el “congreso trampa” de Cifuentes

Nueva revuelta en el PP de Madrid. El motivo ha sido la fecha fijada por la dirección nacional para el congreso regional que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de marzo. Dirigentes del PP han salido en tromba para criticar el calendario anunciado por Génova. Además de coincidir con el puente de San José, las críticas se centran en la falta de tiempo para elaborar las candidaturas y la ausencia de días para la campaña.



“¿Congreso exprés o congreso trampa?”, denuncian algunos dirigentes populares, según Vozpópuli, que reconocen su “incredulidad e indignación” ante lo que califican como una maniobra de la gestora del PP madrileño para controlar el resultado del encuentro y la elección del nuevo presidente.



“No hay apenas tiempo para montar candidaturas, solo se dispondrá de nueve días para hacer campaña, la gente estará de puente, es San José”, explican cargos populares, que apuntan directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Entre estos críticos se encuentra, según el mencionado diario digital, Íñigo Henríquez de Luna, concejal en Madrid y uno de los veteranos dirigentes de la formación, que habla incluso de “congreso trampa”.



A la espera de que Cifuentes diga si presentará o no candidatura para liderar la formación en Madrid lo que está claro es que el Congreso del PP de la región se celebrará un mes después de que se haya clausurado el nacional. Algo que antes no se podía, ya que los estatutos del partido obligaban a las organizaciones regionales a esperar 45 días desde el cónclave nacional para celebrar sus congresos. Ahora este plazo se ha reducido a los 30 días.



La coincidencia con el puente de San José ha provocado que Henríquez de Luna haya afirmado que “parece que pretenden que no vote nadie más que los fieles, los que están con el aparato”.