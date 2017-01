Nueva victoria judicial de Bankia contra una empresa por la salida a Bolsa

Bankia se apunta una nueva victoria judicial contra los institucionales de su salida a bolsa, después de que un juez de Aragón haya dado la razón a la entidad nacionalizada frente a una inmobiliaria y haya sentenciado que “las empresas que invirtieron empujadas por el Gobierno no deben recuperar el dinero, ya que tuvieron una motivación distinta al folleto”.



La información la encontramos en vozpopuli.com, que hace notar que Bankia “va sumando sentencias a favor en las reclamaciones presentadas por grandes inversores”, destacando que “tras la victoria contra Porcelanosa, la semana pasada recibió buenas noticias procedentes de Aragón, donde ganó un juicio frente a una promotora de Calatayud, Promociones Warsage, que le “reclamaba medio millón de euros más intereses legales”.



Vozpopuli.com señala que más allá del resultado de esta batalla, lo más indicativo es que la sentencia apunta claves que pueden ayudar a Bankia en otras disputas legales que tiene pendientes, y en las que la entidad nacionalizada se juega al menos 70 millones en el frente institucional de su salida a bolsa.



Y explica el digital que “el juez de Calatayud da a entender que el hecho de que hubiera presiones a las empresas para que acudieran a la salida a bolsa (que se convirtió en cuestión de Estado) quita legitimidad a sus reclamaciones”.



“Como ocurrió con otros inversores profesionales, la compra de dichas acciones en julio de 2011 se pudo deber a otras razones no siendo objeto de debate en este juicio, pero, en todo caso, tales inversores tenían elementos adicionales para tomar decisiones distintos de los del folleto”, expone la sentencia, siempre según vozpopuli.com.



“A diferencia de las múltiples sentencias dictadas respecto a la compra de la OPS [Oferta Pública de Suscripción] por inversores minoristas en las cuales las graves inexactitudes de la información contenida en el folleto […] fueron la causa del error sustancial […], en este caso, no consta que la mercantil suscribiese las acciones en base a dicha información”, añade la sentencia.



El escrito añade los motivos que dio Promociones Warsage para acudir a la salida a bolsa de Bankia en 2011, entre los que se encontraba la cuestión de Estado: “Dada las buenas críticas de la prensa especializada, la situación inmejorable de la entidad bancaria […] y la conveniencia de que la actora participara en la salida a bolsa, al tratarse de un proyecto de gran envergadura e importancia nacional”.



El citado medio online recuerda que “las demandas por la salida a bolsa se aceleraron a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo de febrero del año pasado, en las que declaró que la información de la salida a bolsa fue falsa, apoyado en los dos informes de peritos del caso Bankia. Pero marcó una línea entre los pequeños inversores, que ya han recuperado todo su dinero, y los grandes, que no podían beneficiarse al contar con más información que el folleto para tomar su decisión de inversión”.



A pesar de ello, tal y como subraya el mencionado medio, "desde entonces 70 compañías han demandado a Bankia para recuperar su dinero, en defensa de sus accionistas y por creer que si el folleto y las cuentas de la entidad estaban mal, lo estaban para todos los inversores, no sólo para los minoristas". Destacando que "el banco ha ganado algunas batallas, y ha perdido otras, por lo que todo apunta a que el Supremo y las Audiencias Provinciales tendrán que pronunciarse en algún momento de los próximos meses".