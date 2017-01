Los autónomos en la era digital

A día de hoy resulta casi una obviedad decir que tener presencia en internet es vital para el éxito de cualquier negocio. Es evidente su poder no sólo en cuanto a la captación de clientes potenciales, sino a la posibilidad de generar comunidad en torno a la iniciativa empresarial.



La generación de comunidad asegura la conversión en ventas y fidelidad de los clientes además de suponer la piedra angular del éxito. Y es que, en un entorno tan competitivo como el de la red, todo es susceptible de ser copiado (ideas, diseño web, modelos de negocio, etc) pero hay algo que es imposible de copiar: las comunidades.



Sin embargo, alcanzar esta clave del éxito requiere de un buen manejo de las nuevas herramientas para su correcta fórmula.



Es por ello por lo que, a pesar de que la presencia en internet está generalizada en grandes marcas o corporaciones, hay todavía determinados sectores como muchas PYMEs o autónomos donde la presencia no está tan generalizada porque se encuentran con diferentes dificultades:



En primer lugar, para tener presencia en internet es necesario tener un espacio en la red, bien sea a modo de redes sociales o una página web. Esto requiere una inversión tanto económica, en el caso de la web para su creación y diseño, como de tiempo, en el caso de la gestión de las redes sociales.



En segundo lugar, tener conocimientos en marketing on line es fundamental para poder tener un buen posicionamiento en los principales motores de búsqueda de los productos o servicios que se ofrezcan. Si no tienes un buen posicionamiento, de nada sirve tener tu espacio en internet.



Y en último lugar, también se necesita tiempo, dinero y conocimientos para poder llevar a cabo las campañas de marketing , estudiar las analíticas y analizarlas para obtener mejores resultados, etc.



En resumen, son 3 las principales dificultades con las que se encuentra una PYME o un trabajador autónomo: tiempo, dinero y conocimientos en marketing.



Pero como decía Toni Paignant, Cofundador de StarOfService: “la cultura emprendedora está ganando terreno a nivel mundial. Ser autónomo es sinónimo de modernidad, emprendimiento, valentía e innovación y la nuevas tecnologías deben ser su principal aliado, no su impedimento”. Con esa filosofía surgió StarOfService, la startup francesa que ya es líder en el mercado europeo de contratación de servicios locales y que cuenta con inversores de la talla de los fundadores de BlaBlaCar, Frédéric Mazzella y Francis Nappez; el ex Ejecutivo de eBay y mobile.de, Ralph Werner; o el ex Director Ejecutivo de JustEat, Klaus Nyengaard, entre otros.



Se trata de una plataforma que pone en contacto a clientes con profesionales que ofrecen servicios. “Queremos crear el Uber para servicios profesionales locales y ya estamos creciendo a un ritmo exponencial” explicaba Lucas Lambertini, Cofundador y CEO de StarOfService.



El gran diferencial que tiene esta plataforma es, que es el autónomo o el profesional y no el servicio, el verdadero protagonista. Es una plataforma diseñada para ayudar a los trabajadores por cuenta ajena a aumentar su cartera de clientes: StarOfService optimiza los perfiles de los profesionales dados de alta, para que el profesional obtenga una mayor visibilidad en motores de búsqueda como Google y proporciona un altavoz a los profesionales frente a miles de potenciales clientes (más información sobre cómo funciona StarOfService aquí) .



Es así como StarOfService trata de dar respuesta a uno de los sectores más azotados por la crisis financiera, especialmente en España.