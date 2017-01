El CNI compró con fondos reservados el silencio de Bárbara Rey, amante de Juan Carlos I

"Miembros del CNI pagaron a Bárbara Rey con fondos reservados a fin de que la vedette no descubriera las relaciones que, desde el inicio de la Transición, mantenía con el rey Don Juan Carlos y no difundiera unos vídeos privados", según informa hoy okdiario.com.



El digital que dirige Eduardo Inda revela que “los agentes abrieron una cuenta bancaria el 25 de septiembre de 1996 en el Kredietbank Luxembourg a la que transfirieron, tres meses después, una primera cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros)” según queda acreditado en la documentación dice tener dicho diario en su poder.



Okdiario.com afirma haberse puesto en contacto con Bárbara Rey y que les ha manifestado que ella jamás se benefició de ese dinero ni tuvo a su nombre una cuenta en Luxemburgo: “Si alguien la abrió y la usó sabrá qué hizo con el dinero. Nunca he estado en Luxemburgo en ese banco. Yo no sé nada ni quiero meterme en líos. Ya me han hecho demasiado daño”, aseguró



El digital recalca, sin embargo, que la actriz sí les ha reconocido que, en aquellas fechas, mantuvo una reunión con un agente del CESID que le propuso su silencio y seguridad a cambio de dinero. El intermediario-espía le fue enviado por un amigo íntimo del Rey. La actriz insiste en que prefiere permanecer callada: “Por mi seguridad y la de todos los míos”, afirman que han sido "sus palabras exactas".



A pesar del silencio de la artista, okdiario.com asegura conocer “de fuentes directas del antiguo CESID cuál fue la oferta que le hizo el emisario en el encuentro que mantuvo con ella en la cafetería Riofrío de Madrid: tres millones de euros (500 millones de pesetas), en entregas mensuales de 25 millones de pesetas”.



Y hace notar dicho medio online que “la cifra propuesta coincide con la primera transferencia recibida en la cuenta de Luxemburgo: 26.319.063 pesetas (unos 160.000 euros)”. “A cambio el agente secreto le exigía la entrega en un maletín de unas cintas magnetofónicas y de vídeo que la actriz, supuestamente, había grabado al Rey mientras fue su amiga durante casi 20 años”. Subrayando que “el material que la cantante guardaba en la caja fuerte de su casa ya había sido verificado por otros intermediarios de los servicios secretos”.