Cándido Méndez, de líder de la UGT a voluntario de Mensajeros de la Paz

El reportaje, vídeo incluido, en el que elindependiente.com desvela que Cándido Méndez lleva más de un año colaborando con el Padre Ángel sirviendo desayunos a los desfavorecidos en la parroquia de San Antón, ha revolucionado las redes sociales y se ha convertido en trending topic en Twitter.



Y no es de extrañar el revuelo que se ha montado ya que el veterano sindicalista “ateo confeso, reconoce que nunca se imaginó que acudiría a la iglesia cada semana, aunque puestos a confesar… “Tampoco me imaginé que llegaría a ser secretario general de la UGT tal y como admite entre risas Méndez.



Señala Méndez en esta entrevista en el digital de Casimiro García-Abadillo, que acude a la parroquia de San Antón cada martes desde hace casi un año, como se comprometió con el padre Ángelc uando terminara su trabajo como secretario general de UGT. Fue una propuesta del sacerdote que el líder sindicalista no dudó en aceptar. “No soy el más indicado para decir eso de que los caminos de Dios son inescrutables, pero yo creo que los caminos de la vida sí lo son”.



Una entrevista en la que Cándido Méndez explica que desde que dejara su cargo en el sindicato, su vida ha cambiado por completo: “Lo que intento es seguir siendo útil para la sociedad, y creo que una de las maneras de ser útil es precisamente colaborando con iniciativas como las de Mensajeros de la Paz y las que lleva el Padre Ángel”, y en la que aclara que él y el sacerdote “han sido vecinos durante años, pero su relación comenzó a estrecharse cuando, en 2015, el sacerdote acudió a la sede de UGT solicitando una sala para celebrar el Día de los Abuelos. Méndez le ofreció la capilla del edificio, donde tuvo lugar la ceremonia religiosa en la que el sindicalista ejerció de anfitrión y donde acudieron la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Entonces comenzó una buena amistad que les ha llevado a seguir juntos a día de hoy.



Además, Méndez desvela que aunque sigue sin considerarse creyente, ha llegado a acompañar al padre Ángel a Roma para asistir a una concentración de personas sin techo y escuchar al Papa Francisco.