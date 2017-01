¿Qué haría la NASA si un asteroide se dirigiera a la Tierra?

El impacto de un asteroide con la Tierra es uno de los motivos más probables de la extinción de los dinosaurios, y puede que sea simple cuestión de tiempo que la amenaza vuelva a repetirse ahora que nosotros somos los moradores del planeta azul, un tema que ha sido tratado recurrentemente en la ciencia ficción.



Pero, ¿qué haría la NASA si la amenaza no fuese hipotética sino real?



Paso 1: Mandar un mensaje a un equipo de 12 científicos.



Paso 2: Este equipo de científicos pasaría a calcular la ruta del asteroide para ver si existe riesgo de colisión con la Tierra.



Paso 3: También medirían el tamaño del objeto y el momento exacto en el que podría impactar.



Paso 4: Confirmarían con las autoridades si el impacto es inevitable.



Paso 5: Se emitiría un comunicado público.



Paso 6: La NASA y el resto de agencias de emergencias decidirían el mejor modo de proteger la Tierra. Entre los escenarios que se han contemplado estaría la posibilidad de dispararle rayos laser, hacer chocar con él una nave espacial para desviarlo o detonar una bomba.





