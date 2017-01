Un nuevo partido de Aznar lograría 4 millones de votos y 51 escaños

Una encuesta sobre el apoyo que obtendría un hipotético partido liderado por José María Aznar refleja que el partido del expresidente del Gobierno lograría 4 millones de votos y 51 escaños. Un sondeo del diario El Español que ve la luz horas antes de que Aznar, intervenga hoy ante la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE.



Recuerda el digital de Pedro J. Ramírez que desde el 20 de diciembre, el día que José María Aznar renunció a la presidencia de honor del PP, casi 11.000 personas han firmado en Change.org una petición para pedirle públicamente que lidere un nuevo partido político al margen del PP, haciendo notar que, sin embargo, y según su sondeo el porcentaje de ciudadanos que votaría al expresidente del Gobierno si fundase un nuevo partido sería muchísimo mayor. En base a esta encuesta hasta un 15% de votantes (3,9 millones) estaría dispuesto a depositar de nuevo su confianza en otra formación política que abanderara el exjefe del Ejecutivo. En total, podría alcanzar una representación parlamentaria de 51 escaños.



Una clave interesante que aporta la encuesta es, según El Español, que “la nueva formación política encabezada por Aznar recibiría el mayor trasvase de votos del Partido Popular”, ya que “uno de cada cinco votantes que el 26-J apostó por Mariano Rajoy hoy lo haría por José María Aznar. Además, de los 10,4 millones de españoles que en los últimos comicios se abstuvieron, el 16,1% (1.680.189 votos) estaría dispuesto a apoyarle. Haciendo notar que “solo con estas dos variables, un partido encabezado por el expresidente del Gobierno ya se aseguraría tres millones de votos, lo que se traduciría en una representación parlamentaria de 40 escaños, ocho más de lo que hoy tiene Ciudadanos”



Según los datos recogidos en esta encuesta de El Español, un 21,9% de votantes del PP estaría dispuesto a cambiar su voto y apostaría claramente por una nueva formación liderada por el presidente de Faes. Con esta estimación, el nuevo partido se haría con 1.731.455 votos que el 26-J fueron a parar a manos del PP y empataría a once escaños en Madrid con el partido que lidera su sucesor, Mariano Rajoy.



Aznar también podría consolidar parte del voto desencantado del PP que en las anteriores elecciones apostó por Ciudadanos, según el citado sondeo, ya que esta hipotética nueva formación liderada por Aznar arrastraría al 5,3% de los votantes que el 26-J votaron a Albert Rivera. “En concreto, hasta 165.560 votantes que en las últimas elecciones apostaron por la formación naranja hoy confiaría su voto al expresidente del Gobierno”, según El Español.



El porcentaje se reduce considerablemente entre los encuestados de izquierdas: solo el 1,7% de los afines al PSOE (92.220 votos) apoyaría un partido liderado por Aznar. De entre los votantes de Unidos Podemos, el porcentaje se reduce hasta el 0,6% (30.298 papeletas). Sin embargo, si consiguiese consolidar los votos de Ciudadanos y del PSOE el número de escaños del partido de Aznar podría alcanzar en el Parlamento, donde hay 350 escaños, hasta 51 diputados.



De los 2,6 millones de votantes que no apostaron por ninguno de los cuatro grupos con mayor representación parlamentaria el 26-J, un 9,3% (247.072 votos) también está a favor de un hipotético partido de Aznar.



Por comunidades autónomas, el mayor respaldo lo recibiría en Madrid (once escaños), seguido muy de cerca de Andalucía (diez), de Castilla-la Mancha (seis) y de la Comunidad Valenciana (seis escaños).