El incierto futuro del Edificio España: Trinitario Casanova incumple los pagos a Wanda

Wanda, el holding controlado por el multimillonario chino Wang Jianlin, está que trina con el empresario Trinitario Casanova por incumplir los plazos previstos en la operación de compraventa del emblemático Edificio España, ya que el Grupo Baraka no abonó el pasado 28 de diciembre los 14 millones de euros que tenía que pagar a cuenta de la operación, valorada en 272 millones, tal y como adelantó vozpopuli.com.



Por ello, tal y como señala eleconomista.com Wanda ha dado un ultimátum al Grupo Baraka para que cumpla con los pagos. Recalcando este medio que “el conglomerado chino esperaba el pasado 28 de diciembre un ingreso de 14 millones de euros por parte de la compañía española, pero esa transferencia no llegó a producirse. Un día más tarde, el consejo de Wanda se reunió para analizar la situación y decidir si extendían el plazo o rompían el acuerdo de venta y se quedaban con el depósito que había pagado la empresa española.



Señalando que finalmente, el gigante chino dio un ultimátum y una prórroga al Grupo Baraka, que finaliza el miércoles 18 de enero, según explica la compañía de Wang Jianlin en un comunicado a la bolsa de Hong Kong el día 30 de diciembre. En ese mismo informe aclara que “los consejeros consideran que la extensión facilitará a las partes conseguir el éxito de la operación de venta, lo que redunda en el interés de la compañía y de todos sus accionistas”.



Recuerda este medio que “desde el 12 de julio, momento en el que se llegó a un principio de acuerdo con el Grupo Baraka, el empresario murciano ha abonado 6 millones de euros en concepto de depósito por la compra de este inmueble situado en el centro de Madrid, frente a la Plaza España”, apuntando que “si Casanova cumple ahora con el siguiente pago, le quedarán por desembolsar otros 252 millones hasta alcanzar los 272 millones en los que se ha cerrado el acuerdo para traspasar el edificio”. Según explicó el conglomerado chino el pasado 16 de diciembre, cuando se cerró de manera oficial el acuerdo entre ambas partes, el abono de 14 millones se realizaría como un depósito adicional en la fecha de la escritura pública ante notario, un proceso que tras el fallo de Baraka se ha visto retrasado.



El pago de los otros 252 millones se haría efectivo al cierre de la transacción. Según el mismo comunicado, del que informa eleconomista.es, la fecha límite para completar la operación es el 31 de marzo de 2017 y en el caso de que Baraka no cumpla sus compromisos, Wanda tiene derecho a retener las cantidades entregadas como depósito. Si es el grupo chino el que incumple sus obligaciones, Casanova podrá reclamar su devolución.