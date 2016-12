Canadá incluye el Internet de alta velocidad como servicio básico para sus ciudadanos

La educación, la sanidad, la vivienda y la justicia son algunos de los derechos básicos que suelen reconocer la mayoría de los países. Sin embargo, Canadá ha decidido ir un paso más allá. La Comisión de Radiodifusión y Telecomunicaciones canadiense ha declarado este jueves que la conexión a Internet de alta velocidad se trata de un servicio básico y para ello empleará un fondo de 750 millones de dólares con el fin de asegurar que todo el país cuente con dicho acceso.



“Estos objetivos son ambiciosos, no serán fáciles de conseguir y costará dinero. Pero no tenemos otra opción”, ha insistido el presidente de la Comisión de Radiodifusión y Telecomunicaciones, Jean-Pierre Blais, en unas declaraciones a The Verge y recogidas por Europa Press.



De hecho, para Blais, el “futuro” de la economía canadiense, la “prosperidad” y la “sociedad” ha hablado: “Nos obligan a establecer metas ambiciosas y para continuar con la conexión de todos los canadienses para el siglo XXI”. Por eso mismo, la partida presupuestaria que destinará el Gobierno será de 750 millones de euros para pagar la infraestructura necesaria.



Un dinero que será distribuido en cinco años. La meta que se ha marcado el país pasa porque en 2021 el 90% de los canadienses accedan a las nuevas velocidades. A su vez, se ha establecido nuevos objetivos para la descarga y las velocidades de carga: todos los ciudadanos deberán tener opción de uso ilimitado de datos con velocidades de, por lo menos, 50 megabits por segundo para descargas y 10 megabits por segundo para cargas.