Cifuentes subvenciona con 53.000 euros la restauración de una iglesia que exalta a Franco

El Ejecutivo que preside Cristina Cifuentes ha subvencionado la restauración de una iglesia que exalta a Franco, según cuenta hoy El Español, que explica que la Comunidad de Madrid “ha pagado el 22,8% de las obras de la iglesias San Fermín de los Navarros, que loa al dictador en su fachada.



El digital que dirige Pedro J. Ramírez explica que en la fachada de la iglesia de San Fermín de los Navarros, que está en el Paseo Eduardo Dato hay una que reza: “Pueblos de Navarra, espíritu de España, sois la flor de nuestras costumbres, sois el hálito de España en los momentos del Alzamiento nacional, la sangre de vuestros héroes, el espíritu de vuestra plaza, la generosidad de vuestras madres quedará grabada en mi corazón”. Y aclara que on palabras de Francisco Franco en Pamplona, en plena guerra y que además unos metros, otro 'cartel' recoge los nombres de los “mártires inmolados por la santa casa de la religión y la patria”.



El Español señala que “en la verja que separa la construcción del paseo Eduardo Dato, la Comunidad de Madrid anuncia mediante un cartel que ha sufragado con más de 53.000 euros la restauración de este edificio de estilo neomudéjar levantado alrededor de 1890. Una partida que supone el 22,8% del coste total de la obra”.



Siempre según este digital -que dice haberse puesto en contacto con la Comunidad de Madrid, que ha declinado pronunciarse al respecto- la Federación de Foros por la Memoria Histórica ha cargado contra Cristina Cifuentes por cuidar una fachada con este significado, ya que según su presidente, Arturo Peinado “es una amoralidad, están pagándolo con el dinero de los madrileños, incluidos los hijos y nietos de los asesinados por la Dictadura”.



También informa este medio online que “San Fermín de los Navarros es propiedad de la Real Congregación del mismo nombre, y no de la Diócesis” y asegura que “con este pretexto, el Arzobispado de Madrid explica que no puede pedir la retirada de los símbolos”.



Y finalmente recuerda El Español que “el 20 de noviembre de 2015, San Fermín de los Navarros fue noticia debido a que “templo acogió una misa en honor a Francisco Franco y decenas de asistentes cantaron el 'Cara al sol' y lanzaron vivas al dictador.”