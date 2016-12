El PP baraja crear una fundación para defenderse de los ataques de FAES

Dirigentes nacionales del Partido Popular están moviendo, a nivel interno, la creación de una fundación alternativa a FAES para que sirva como fábrica del partido y, a la vez, de plataforma para responder a las críticas vertidas por el think-tank de José María Aznar. Por lo menos eso es lo que dice elconfidencialdigital.com que le han contado “cargos del PP bien situados en la ejecutiva del partido”.



Explica el citado medio online que “ese proyecto, del que se lleva hablando en los pasillos de Génova desde hace varios días, cobró más fuerza ayer tras la renuncia del ex jefe del Ejecutivo a seguir como presidente honorífico del PP. Una decisión que vaticina más “ataques” como los realizados en las últimas semanas.



Elconfidencialdigital.com señala que desde el PP consideran que, si aún ligado a la dirección del partido Aznar ha cargado contra Rajoy, Sáenz de Santamaría, y planea ir a por Montoro, ahora, como militante de base, “se convertirá en un verso suelto que irá contra todos”.



Y, para contrarrestar esos próximos ataques, dirigentes del partido apuestan por poner en marcha, aprovechando la celebración del Congreso Nacional, una fundación o un think tank propio que sirva para “defenderse” en las batallas ideológicas que vendrán y, además, dar soporte al propio PP en los próximos desafíos electorales.



El digital precisa que sus fuentes reconocen que el asunto aún no se ha tratado en ninguna reunión del Comité de Dirección. No obstante, añaden que “hay gente que lo está moviendo y pueden convencer a Mariano Rajoy para llevarlo a cabo en próximas fechas”.