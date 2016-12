¿En qué se gastaban las tarjetas black hoy justo hace 10 años?

Tal día como hoy, hace 10 años, el 20 de noviembre de 2006, las tarjetas black de los consejeros de Bankia no paraba de funcionar. En un “riguroso diferido”, la página web Black to de Future se ha lanzado a reproducir diariamente la hora y el gasto exacto que hacían los directivos con la tarjeta de crédito que se les facilitó.



Titulado como “un experimento” impulsado por montera34.com y desarrollado por @skotperez y @numeroteca con la aportación de ideas de @guillelamb y @marting, en el portal web se puede apreciar cómo los hoy imputados quemaban la tarjeta black. “Hace 10 años José Manuel Fernández Norniella gastaba 375 euros con su tarjeta black en El Corte Inglés”, tuitea Black to de Future desde la cuenta de Twitter donde al minuto exacto se lanza un mensaje con el gasto.





Hace 10 años José Manuel Fernández Norniella gastaba 375€ con su tarjeta black en EL CORTE INGLES S.A. — BlacktodeFuture (@BlacktodeFuture) 20 de diciembre de 2016

La "partitura" de gastos del día de las #tarjetasblack de hace 10 años está disponible en la web https://t.co/9UGLDRQAtg pic.twitter.com/O9NxBrKddV — BlacktodeFuture (@BlacktodeFuture) 20 de diciembre de 2016

De esta manera, el miércoles 20 de noviembre de 2006, los consejeros gastaron un total de 2.883,76 euros. Unas cantidades que oscilaronpara compras en los grandes almacenes.Sin embargo, los gastos son de todo tipo: la tarjeta black para las, para comprar ropa o zapatos, para pagar la cuenta de uncomo el Villa Magna, para múltiples comidas como una, para hacer la compra del supermercado, para pasar el ticket dely hasta para pagar dos veces en la mismay el