Trump no cumplirá el compromiso de limpiar Palomares de radiactividad

Como se temía, parece que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca impedirá que EEUU limpie de radiactividad el territorio contaminado de Palomares, ya que según asegura hoy elconfidencialdigital.com “los mensajes que han llegado a Exteriores desde Washington anuncian que el nuevo secretario de Estado no respetará la promesa de la Administración Obama”.



Este digital señala que el próximo 17 de enero se cumplirán 51 años del accidente aéreo de Palomares, que provocó la fuga de material radiactivo de dos de las cuatro bombas termonucleares Mark 28 que transportaba un bombardero B-52. Explica que “los dos artefactos dañados, con una potencia cada una de 1,5 megatones –120 veces mayores que la de Hiroshima-, contaminaron una amplia franja de terreno” y recuerda que “la descontaminación de esa área ha sido una asignatura pendiente para la diplomacia entre España y Estados Unidos”.



Sin embargo, en 2015, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y el entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo, firmaron un memorando de entendimientoen el que se comprometían a lograr una “rehabilitación mayor”del entorno de Palomares y el traslado de tierra contaminada a un “emplazamiento adecuado” en Estados Unidos, un acuerdo de intenciones que ahora se ve más lejano .



Elconfidencialdigital.com subraya que “según ese acuerdo, España y Estados Unidos debían trabajar en la consecución de un acuerdo definitivo, “tan pronto como sea posible”, para el tratamiento y retirada de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada por plutonio. Principalmente de las zonas que aún permanecen cercadas por una valla.



Recalca el medio online que “el Gobierno español contaba con el cumplimiento de la promesa de Kerry por parte de Hilary Clinton. Sin embargo, la victoria de Donald Trump sembró de dudas el futuro del proyecto. Ahora, las dudas poco a poco van tornando en certezas” y dice que le han contado fuentes diplomáticas, que “en Exteriores ya se maneja abiertamente que la nueva administración que tomará el control del gobierno no está dispuesta a seguir adelante con las líneas marcadas por el gobierno de Obama en lo referente a Palomares, ya que “el documento firmado por Kerry no es jurídico ni vinculante”.



Y asegura que estos mensajes, provenientes de Washington y recabados mediante acercamientos diplomáticos con los futuros miembros del gobierno Trump, indican que Estados Unidos “no considera prioritario, y no parece estar por la labor” de involucrarse en la limpieza de la tierra radiactiva de Palomares. Ni de forma logística ni económica.