Bruno invitado

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acaba de ser invitado a una visita oficial a España extendida ayer en La Habana por Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica.



Y, desde las altas cumbres del poder hasta el más insignificante habitante de este planeta, cuando se invita a casa es para consolidar una amistad y, muy raramente, -que no es el caso-, bajarle una hostia al convidado.



Bruno irá a España muy probablemente este año y con ello, las puertas abiertas para que en su momento el presidente Raúl Castro reviva aquel pasaje cuando su hermano Fidel visitó a sus ancestros en tierra gallega.



Muy animado García Casas en su primera visita a la isla investido de tal cargo. A Efe le confesó que “estoy convencido de que así estaremos en un círculo virtuoso en el que podamos hacer muchas cosas juntas.



Su estancia en la isla fue de sólo dos días y supo aprovechar bien el tiempo para entrevistarse con altas personalidades del gobierno, la cultura y la iglesia católica.



No faltó, ni podía faltar esa sentencia repetida por personalidades políticas españolas que han visitado Cuba en los últimos años: el acompañamiento, el compromiso de acompañar a la isla en su proceso de reformas. “Apoyar y acompañar” en lo que sea menester.



De acuerdo al visitante, ya suman 150.000 cubanos los que poseen la nacionalidad española.



Esperemos, pues, que de ese “círculo virtuoso” emerjan virtudes y no desencuentros.