Los ‘desaires’ del Ayuntamiento de Madrid a las mujeres en huelga de hambre

¿Cómo reaccionaría la izquierda madrileña si el Ayuntamiento de Ana Botella hubiera sancionado con tres multas diferentes a las mujeres que llevan más de dos semanas en huelga de hambre contra la violencia machista?



La respuesta es justa y conocida, por eso sorprende que haya sido el consistorio presidido por Manuela Carmena el que haya sancionado a las mujeres concentradas en la Puerta del Sol desde el 9 de febrero. Tres multas municipales por haber colocado una carpa en la vía pública para protegerse de la lluvia y el frío. Contaban con el permiso de concentración, pero no con el de la instalación de estructuras.



El problema es que la falta de protección contra la lluvia y el frío ha provocado neumonías e infecciones en las vías respiratorias a las ocho mujeres que comenzaron la huelga de hambre. El Ayuntamiento les garantizó una carpa para que se protegieran, pero era una más propia de verano y no sirvió de mucho.



Ese no ha sido el único desaire consistorial. Por ejemplo, a pesar de que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, vistiera este martes con una camiseta con el lema “el futuro es de las mujeres”, con las huelguistas de hambre nadie del consistorio se ha comprometido. Es más, parece como si no existieran. Así lo sienten al menos las mujeres concentradas en Sol.



Gloria Vázquez, la portavoz de la asociación Ve-la-luz y de las mujeres en huelga de hambre contra la violencia machista, repasó en una entrevista con elboletin.com algunos desplantes del Ayuntamiento.



“El consistorio nos trajo una carpa playera cuando estaba lloviendo, lo que no impidió que entrara la lluvia. Eso provocó que se mojara todo. Se llevaron la ropa para limpiarla y secarla pero nos la devolvieron mojada. Además, nos ofrecieron una ducha para limpiarnos, pero esa ducha solo disponía de agua fría. La intención parecía que era matarnos (ríe)”, lamenta.



Según Gloria Vázquez, el consistorio las invisibiliza porque “en cierta manera temen un segundo 15-M. En este caso temático”.