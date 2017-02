Rajoy, inspirado

Mariano Rajoy estuvo inspirado en Málaga cuando el presidente francés le pasó la patata caliente de la pregunta de un periodista sobre la opinión que les merecía a los dos gobernantes la increíble metedura de pata de Donald Trump anunciando un ataque terrorista en Suecia que por fortuna no se había producido. Hollande, el presidente francés despachó la respuesta con un conato de carcajada y pasó la palabra al presidente español, que para eso era el anfitrión.



Y tengo que decir que en mi modesta opinión, esta vez Rajoy dio en el clavo. En su más perfeccionado estilo gallego, que consiste como es sabido en responder evasivamente a una pregunta con otra, contestó: “Pues usted mismo, ¿qué quiera que le diga?”. Claro, clarísimo. Quizás ahora haya quien censure al periodista por no haber repreguntado, alegando que él no había sido elegido ni por los votantes ni por los diputados para opinar sobre cuestiones tan serias, pero yo opino que hizo bien.



La respuesta esta vez era clara como el agua de un arroyo. Nada más podría haberla mejorado. “¿Qué quiere que le diga?”. Pues hombre, quizás a muchos nos hubiese gustado escuchar lo obvio, que Trump o está sonado o, como dijo el primer ministro sueco, algo habría fumado esa calurosa tarde de Florida donde mitineaba el domingo. A bastantes españoles, quiero creer que una mayoría, nos gustaría que nuestro jefe de Gobierno mantuviese una posición pública más acorde con el sentir de la gente y la postura comunitaria.



Pero en esta ocasión la respuesta me pareció satisfactoria, no por su textualidad que rezumaba plasma mostrando lo abstracto, pero en boca de Mariano Rajoy la encontré muy expresiva. “Usted mismo”, dijo, respóndase porque yo estaré de acuerdo, creía entender. Aparte que, Donald Trump prolifera tanto sus agresiones, desplantes, prepotencias y mentiras que un jefe de Gobierno tan ocupado como Rajoy no puede pasarse la vida respondiendo y comentando sus palabras y sus hechos. Hasta los periodistas, hartos de buscarle titulares diferentes cada hora, vamos a tener que dejarlo por agotamiento.