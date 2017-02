Cuando el fin es la estrategia y no la ideología

En política siempre debe de haber una estrategia, no obstante, no podemos olvidar que el principal objetivo de una formación política es defender con coherencia propuestas e ideas para mejorar la sociedad.



Hoy en día, en pleno siglo XXI, el avance de las tecnologías, la comunicación y los estudios de marketing hacen que todo mensaje político sea analizado con una perspectiva empresarial de forma que en muchos casos se olvida el verdadero fondo de la propuesta.



Aquí la verdadera pregunta es, ¿están los partidos dispuestos a eliminar de su programa político una determinada propuesta o ideología si se lo sugiere una agencia de marketing? Parece ser que la mayoría de ellos piensa que sí. Pero no es el caso de UPYD, ya que consideramos que nuestro ideario y nuestras propuestas deben ser lo primero y que luego ya vendrá la forma en la que lo comunicamos.



Algunos líderes se han olvidado de quién o quiénes les han llevado a donde están a día de hoy. Por ejemplo, Albert Rivera ha dejado de lado, de golpe y plumazo, a todos los socialdemócratas que pegaron carteles suyos y repartieron folletos para que él esté hoy cómodamente sentado en el Congreso de los Diputados.



Me imagino esa reunión donde algún gurú de la comunicación le trasladó a la cúpula de Ciudadanos la idea de que “para simplificar el mensaje del partido te tienes que definir entre una cosa o la otra, socialdemócrata o liberal, pues las dos cosas juntas es muy difícil de explicar”. Ahora ya sabemos que cogieron el camino fácil. Lo que no sabemos son cuántos militantes decepcionados y defraudados por esta decisión siguen en el partido por no perder su cargo pese a no considerarse exclusivamente liberales. Lo que sí está claro es que la imagen desde fuera es muy mala, pues cambiar el ideario es otro ejemplo más de los tumbos que va dando la formación naranja.



Nosotros, UPYD, nacimos en 2007 y decidimos usar la palabra trasversal para definirnos. Sin duda, una buena palabra para explicar que podemos recoger algunas propuestas que algunos achacan a la derecha y combinarlas con propuestas que son atribuidas a la izquierda. A día de hoy, debido a la utilización podemita de dicha palabra, ser trasversal igual se entiende como algo que se mueve entre ideas de izquierda y de extrema izquierda.



Sin duda, a UPYD no le ha ido muy bien con las últimas estrategias puestas en marcha por el partido; a los resultados me remito. La nueva dirección tenemos un reto por delante a la hora de trazar ese camino que nos permita volver con fuerza al terreno de juego. Pero pese a las dificultades, no hemos renunciado nunca a nuestros principios, nuestros valores y nuestras propuestas políticas.



Cierto es que, en nuestro caso, definirlo o conectarlo con una única etiqueta no se puede hacer. Pero no por ello tenemos que renunciar a lo que creemos bueno para España. Así pues, queremos que nuestro país tenga una opción política profundamente progresista y que reconozca en su seno tanto a la socialdemocracia como al liberalismo político. Oye, igual cuesta entenderlo, pero no nos cansaremos de explicarlo.



* Cristiano Brown, Portavoz Nacional de UPYD