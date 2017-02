Almendrones con mala cara

El gobierno provincial de la ciudad de La Habana ha emitido un decreto donde fija los precios de los tramos a recorrer y, además, convida a que sea denunciado aquel conductor que viole la ordenanza so pena de retirársele la licencia o permiso para ejercer por cuenta propia.



En una acción de oferta y demanda del sector privado, en un país donde el trasporte público resulta un serio problema aún sin solución y que raya casi en emergencia nacional, las autoridades apuestan a que haciéndoles bajar las tarifas alcanzarán algún resultado.



Ciertamente, quien aspire a día por día moverse sólo en plan de ida al trabajo necesitará otro salario nada más que por concepto de desplazamiento. Son caros si lo comparamos con el salario medio de un cubano, pero no pocos lo pagan y, como de paso, disfrutan o participan de ese casi siempre “reality show” que se produce en su interior cuando el siempre locuaz cubano se despacha a comentar por propia iniciativa, sus pormenores de la situación económica, política, social, deportiva, personal o internacional.



Un viaje en uno de estos dinosaurios del automovilismo puede facturar, como promedio de aproximación, un euro o cincuenta céntimos. Es decir, unos 20 pesos cubanos o 10. Nunca cinco, que ha sido una de las nuevas tarifas obligatorias para determinados tramos.



Y he aquí una de las razones del malestar porque en otras está que no se les apoya con el elevado coste del combustible ni con talleres para la reparación de los vehículos, entre otros aspectos del problema.



Lo cierto es que se ha podido constatar que no todos han salido nuevamente a la calle y que podríamos estar ante un pulso entre autoridades y el naciente y autorizado sector privado comprobable si ponemos atención a la vía pública y no a otro sitio.