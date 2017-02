Rajoy hablará con Trump en el descanso del Barcelona-Atlético

El fútbol es una de las grandes aficiones que tiene Mariano Rajoy. Es habitual ver al presidente del Gobierno en los acontecimientos importantes futbolísticos. De hecho, en alguna que otra ocasión, el popular despachó rápidamente una rueda de prensa porque “a menos cuarto empieza el fútbol”, tal y como manifestó el día en el que el Real Madrid se jugaba el pase a la final de la Champions League contra el Manchester City.



Casualidad o no, Rajoy tiene este martes dos citas que combinar: una llamada de Donald Trump y el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Un contacto telefónico que supondrá el primero desde que el presidente estadounidense se asentase en la Casa Blanca. Según han informado a Europa Press fuentes de Moncloa, la conversación está fijada para las 21:45 horas. Un horario que coincidirá con el descanso de la semifinal de la Copa del Rey que disputarán esta noche a las 21:00 horas entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.



De esta manera, varias semanas después de su toma de posesión y tras haber hablado con 16 líderes internacionales, Trump pone la mirada en España. De hecho, será la segunda vez en la que el presidente español y estadounidense se telefonearán. La primera vez fue en diciembre cuando Rajoy felicitó al republicano por su victoria electoral y para tratar temas de seguridad global, así como del Brexit, según informó Moncloa. Tras la charla telefónica con Rajoy, el presidente estadounidense hablará con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, cuyo país exige a EEUU la extradición del clérigo Fethulá Gulen, al que responsabiliza del golpe de Estado fallido del pasado 15 de julio.



No será la primera vez que un acontecimiento futbolístico coincidirá con una cita política. Quizás uno de los momentos que más polémica generaron fue cuando en 2012, Rajoy acudió al debut de la selección española en la Eurocopa de Polonia y Ucrania apenas 24 horas después del rescate bancario que concedió el Eurogrupo. “Iré a Polonia porque la situación está resuelta y porque la selección española de fútbol lo merece”, aseguró el popular después de declarar que “si no voy porque no voy y si voy porque voy”.