Tras la calma con Obama, la tempestad Trump

La jugada estaba cantada desde un inicio. Con Trump en la Casa Blanca, Cuba pudiera regresar a los peores momentos vividos con cualquier administración estadounidense. Todo lo logrado con Barack Obama, no muy bien reciprocado según algunos analistas, se encuentra a punto de marchar al contenedor de desperdicios.



El pasado fin de semana el presidente estadounidense dedicó parte de su tiempo al repaso de las bilaterales Cuba-EEUU. Algo de tensión en La Habana, además de un silencio sepulcral local e internacionalmente, por conocer lo ya esperado, que para Cuba se acercaban momentos difíciles ante la intención, repetida hasta el cansancio, de no ceder en principios y en todo aquello que pueda mermar al régimen.



Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, admitió que se trataba de una “revisión completa” con el controvertido tema de los Derechos Humanos encabezando las prioridades para una nueva o “mejor” relación con la isla. Le seguirían la liberación de los presos políticos, el retorno de fugitivos de la justicia, y libertades políticas y religiosas. Un menú inaceptable y con la consiguiente respuesta de volver a algo lo más parecido a la guerra fría.



Lo dijo Trump ya presidente, el 28 de noviembre pasado, “Si Cuba no está dispuesta a hacer un acuerdo mejor para el pueblo cubano y los cubano-estadounidenses en su conjunto, pondré fin al acuerdo”.



Ajustarse el cinturón nuevamente si es que nos queda algún orificio disponible.