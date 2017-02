Cifuentes alardea de los datos del Metro de Madrid con una foto del metro de Londres

Los últimos datos de viajeros que cogieron el Metro de Madrid en 2016 han sido recibidos con alegría en la Comunidad de Madrid. El aumento de 15,1 millones de personas respecto a 2015 ha sido motivo de celebración por parte de Cristina Cifuentes. Quizás por esa ‘euforía’, la presidenta regional ha cometido un gazapo a la hora de difundir los números en su cuenta personal de Twitter.



“@metro_madrid registra en 2016 15,1 millones de viajes más que en 2015. Se nota el abono joven a 20 euros”, ha aplaudido la presidenta de la Comunidad de Madrid acompañando su tuit de un emoticono sonriente y de una infografía donde dejaba más datos. Un mensaje que no ha pasado desapercibido. No para aplaudir el trabajo con el transporte público sino porque la fotografía que protagonizaba el tuit no correspondía a las instalaciones del Metro de Madrid: es del metro de Londres.





.@ccifuentes ¿Por qué pones una foto del METRO DE LONDRES?

¿Los trenes cochambrosos de la L1 de @metro_madrid te dan vergüenza pa la foto? https://t.co/Bpkj1AgDmj — Sufridores del Metro (@SufridoresMetro) 31 de enero de 2017

@ccifuentes @metro_madrid En Londres no hay que esperar 8 minutos en hora punta ni 15 minutos por la noche. A ver si lo imitáis — Sakitilla (@Sakitilla) 31 de enero de 2017

.@quiquepeinado, que aumentan los viajeros, los maquinistas y que mejoran las frecuencias es en @metro_madrid. La foto, la cambiamos pic.twitter.com/ibjvdPzSx2 — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) 31 de enero de 2017

Rápidamente, los tuiteros no han pasado por alto este error y han aprovechado para recordarle a la líder del PP los problemas que existen en la red madrileña. “En Londres no hay que esperar 8 minutos en hora punta ni 15 minutos por la noche. A ver si lo imitáis”, reclamaba @Sakitilla. La cuenta de Sufridores del Metro también ha salido al paso para preguntarle el motivo de poner una “foto del metro de Londres”.De hecho, desde la otra cuenta que maneja Cifuentes, esta vez junto a su equipo, la presidenta regional ha respondido a la pregunta del periodista Quique Peinado cuando se preguntaba si la fotografía correspondía al transporte madrileño. “La foto, la cambiamos”, han apuntado, después de aclararle que el aumento de “los viajeros, los maquinistas”, así como las mejoras de “las frecuencias es en Metro de Madrid”.