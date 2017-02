El ‘Tamayazo’ de Aguirre: uno de sus concejales apoya la condena de Ahora Madrid a Trump

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no ha dejado indiferente al Ayuntamiento de Madrid. O al menos así se ha manifestado en el último Pleno del Consistorio. Ahora Madrid ha presentado una moción de urgencia, transaccionada por el PSOE, para declarar “su solidaridad” con aquellas ciudades norteamericanas “afectadas” por la “amenaza” de las políticas migratorias del nuevo presidente estadounidense.



Los votos del PSOE y de Ahora Madrid han sido suficientes para sacar adelante la moción de urgencia. Sin embargo, la ‘sorpresa’ ha saltado en la bancada popular. Mientras que todos los concejales de Ciudadanos han decidido abstenerse ante la propuesta, en las filas del Partido Popular uno de ellos ha decidido saltarse la disciplina de voto y votar a favor de la iniciativa presentada por el grupo que lidera Manuela Carmena, mientras que el resto de sus compañeros también se han abstenido.



El edil José Luis Moreno ha sido el único popular que ha mostrado su apoyo al rechazo que sale desde el Ayuntamiento de Madrid por las últimas políticas de Trump. Una votación que ha querido justificar, en declaraciones a Europa Press: “He ejercido la libertad de voto para apoyar esta iniciativa porque estoy a favor del pueblo americano, de la libertad, de la inmigración y de que este tipo de medidas no se haga en países democráticos”.



La decisión de Moreno ha sido rápidamente aplaudida por Ahora Madrid, que en su cuenta personal de Twitter le ha dado las “gracias” por poner “por encima de los partidos” la lucha a favor de los derechos humanos. “Gracias @morenocasas (PP) por votar a favor de la solidaridad y en contra del racismo de Trump”, ha tuiteado la formación madrileña.





Los DDHH están por encima de los partidos. Gracias @morenocasas (PP) por votar a favor de la solidaridad y en contra del racismo de Trump. pic.twitter.com/1LrWnzVBtH — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) 31 de enero de 2017

El edil del PP ha insistido en que es “un enamorado del pueblo americano”, por lo que considera que “”. “Conozco al pueblo americano, tengo a mi hija en estos momentos allí estudiando. He vivido allí, he viajado mil veces, he hecho negocios con ellos y soy un enamorado del pueblo americano”, ha argumentado.Por su parte, Esperanza Aguirre ha decidido dirigir la mirada a los predecesores de Trump. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, después de afirmar que está “ha cargado contra Ahora Madrid por guardar silencio ante la política de expulsión de Barack Obama y con la construcción de kilómetros de frontera de Bill Clinton.Con esta moción de urgencia transaccionada, el Consistorio ha dejado constatado que muestra su rechazo a la también medida de Trump de frenar la llegada de refugiados sirios. Una política que, a ojos de Ahora Madrid, “vulnera los principios esenciales del derecho internacional y muy probablemente a la noble tradición constitucional norteamericana: la primera democracia del mundo moderno”. Lo que da pie a alimentar “, la xenofobia y el desprecio por los valores de la igualdad y la libertad”, al sumarle el veto a la entrada de ciudadanos de varios países mayoritariamente musulmanes.El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, el cual ha sido el encargado de defender la propuesta, ha dirigido una serie de mensajes a Ciudadanos y el PP por abstenerse (menos Moreno): “Abstenerse es ser cómplice y tenemos que dar un paso adelante”. Desde Ciudadanos, Sofía Miranda ha puesto el foco criticando la decisión de Trump de cesar a la fiscal general del Estado por no defender la separación de poderes, sin embargo, ha cargado contra Ahora Madrid y PSOE instándoles a ser “”.