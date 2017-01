Iberostar importa con mayúsculas

La hotelera Iberostar, en Cuba desde 1993, con once instalaciones y otras en perspectivas, acaba de protagonizar una acción envidia de muchos: crear la primera importadora de la isla con una luz bien larga.



Bien merecido para los que en su tiempo apostaron por Cuba. A que fueran otros, tal vez recién llegados o por llegar, los que asumieran tan importante rol de importar desde un jaboncillo de mano hasta el siempre necesario papel sanitario, pues que sean viejos conocidos resultará menos complicado.



La sociedad Logística Hotelera del Caribe (LHC) tendrá una participación del 70 % de Iberostar y el resto será de la estatal HT Comercial.



El sitio escogido para sus operaciones no ha sido otro que la denominada Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), un objetivo al que las autoridades cubanas le han prestado una importancia como de vida o muerte a la economía nacional en su afán de alcanzar inversiones de capital y tecnología.



Iberostar y compañía no sólo importará, comercializará y distribuirá mercancías, sino que exportará lo que se presente a otros destinos turísticos en la región caribeña y mucho más, según sus directivos, que se encuentran “entusiasmados” por cualquier tipo de exportación en un futuro.



Enhorabuena y que no decaiga el entusiasmo.