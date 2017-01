El hoy presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, le anda buscando las cuatro patas al gato y las va a encontrar. O lo que es lo mismo, fijar una posición para con Cuba que favorecerá sólo a la extrema derecha cubanoamericana y a sus díscolos arrebatos escénicos.



Ha dicho el inminente Presidente que todo lo realizado por Barack Obama va de cabeza al cesto de desperdicios salvo que Raúl Castro firme con él “un acuerdo mejor”.



¿Y cuál sería ese acuerdo mejor? Una vuelta de tortilla al régimen con elecciones que no se corresponden al modelo cubano, derechos humanos no contemplados por las autoridades de La Habana y luz verde a la iniciativa privada en Pimes, aspecto este último no muy bien visto en la isla, pudieran ser integrantes del paquete presidencial.



Un total de 18 organizaciones estadounidenses encabezadas por el grupo Cuba Study, le han escrito a Trump para que una vez más le haga un repaso a lo ejecutado por Obama y no revierta ni ese raro acuerdo de brindarle protección a los tiburones que merodean por ambas aguas en el Estrecho de La Florida y este último de hermanar los cocodrilos de los pantanos de los Everglades con sus similares de la Ciénaga de Zapata.



La Habana, desde el mausoleo donde reposan las cenizas del líder y que no han tenido descanso porque desde su muerte no se hace más que hablar de él en los medios, hasta los despachos en la Plaza de la Revolución, no concederán a Trump el más mínimo resquicio que pueda desmontar una revolución necesitada de nuevos aires e ideas audaces.



Ese es el panorama que se nos avecina.