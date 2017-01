El PSOE sale de la UVI

El Comité Federal celebrado el sábado confirmó que el PSOE está abandonando poco a poco la UVI en que se hallaba desde hace algunos meses. La Gestora está cumpliendo con sus encargos, que en síntesis no son otros que devolver al partido a la normalidad, liderar una oposición dura pero responsable al Gobierno y conseguir el abandono del monte donde se habían recluido muchos de sus militantes más exaltados; todo ello anticipa que las corrientes desbordadas acabarán volviendo a su cauce, aunque aún es pronto para proclamar la victoria.



Todavía vendrá una etapa agitada en la espera de las primarias y el Congreso previsto para el mes de junio. Las ideas y las estrategias se reactivarán y con ellas el debate quizás airado, pero, sobre todo, es previsible que el encono vuelva a aparecer en la lucha en torno a los candidatos, Patxi López ya ha inaugurado la campaña, que aspiren a su liderazgo. A pesar de la normalización que se detecta, aún queda el poso del encono que surgió ante la actitud ante la formación del Gobierno. Fueron muchas entonces las vicisitudes por las que atravesó el proceso y no ha pasado tiempo suficiente para olvidar.



La imagen que ofrece lo que está pasando en Podemos, confirma el error que habría sido la formación de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y Errejón sentados juntos en torno a la mesa del Consejo de Ministros. Por otra parte, la realidad demuestra que liderando una oposición seria y firme se pueden conseguir avances que desde el poder en precario quizás hubiesen resultado más difíciles. Tampoco es desdeñable la sensación responsable que están dando ante la opinión pública.



El propio presidente de Parlamento Europeo, Martin Schulz -uno de los políticos más prestigiosos en medio de la actual crisis generalizada-, destacaba el sábado que el PSOE había adoptado una decisión muy responsable. En el activo de esta etapa compleja suma haber sabido ceder intereses partidarios en favor de la estabilidad democrática. Es una pena que bastantes militantes no lo hayan entendido así y que se hallen empeñados aún en romper el partido con tal de imponer sus deseos.



Ante este panorama, mantener la línea de moderación y de responsabilidad junto actitudes susceptibles de ir enfriando calentones desafortunados no será nada fácil en el ambiente pre congresual que comienza. La Gestora ha cumplido una parte de su misión pero aún le queda bastante por conseguir. Y más cuando tiene que compatibilizar su esfuerzo con una oposición clara frente a unos poderes fácticos y un Gobierno que, alegando el bien colectivo y las exigencias de Bruselas, le seguirá reclamando.