Segundo, las políticas

En realidad, no es solo las políticas. Es un proceso de decisión complejo que involucra tareas de al menos tres niveles y su realimentación: el normativo (las políticas propiamente dichas), las estrategias (los planes) y las operaciones y tácticas. Es un entramado montado sobre la base de la Teoría General de la Planificación.



En nuestra experiencia nos hemos apoyado, con éxito, en las formulaciones de Hasan Ozbekhan, nuestro “gurú” en el asunto. Algo escribimos en una revista científica chilena, con mucho reconocimiento. Y logramos productos concretos para la GTZ alemana y en el diseño conceptual del frustrado Sistema de Formulación y Evaluación de Políticas Públicas que la Secretaría de la Presidencia de Venezuela solicitara a la Escuela de Gobierno de Cordiplan en 1991. El diseño existe. El sistema nunca llegó a nacer, por los sucesos de febrero de 1992. Del trabajo con la GTZ quedaron un Manual, de extenso uso en el nivel municipal en los ’90 y muchos planes; algunos de ellos, realmente exitosos. De los planes surgían los PAI, planes de ataque institucional, que generaban respuestas a las carencias de ese orden existentes.



Fíjense que del proceso surge el orden. Se llega a disponer de la panoplia completa de intervenciones normativas, estratégicas y operacionales y el proceso mismo indica cómo atacar lo institucional de arranque. O sea, que instituciones y políticas surgen como resultado conjunto de un mismo proceso. El diagnóstico de los problemas de gobierno señala las fallas institucionales y las problemas sobre los cuales decidir. No atacar lo institucional hace inviables o costosas las decisiones de políticas, estrategias, operaciones y tácticas.



¿Y cuáles son, con independencia del nivel de gobierno, los tipos de decisiones a afrontar? Son cuatro: globales, sectoriales, espaciales (territoriales) e institucionales. Las cuales funcionan de modo interdependiente. Un tema global cualquiera requiere intervenciones sectoriales, espaciales e institucionales. ¿Que se necesita un importante impulso a las exportaciones, como medio para el replanteo del perfil de la economía productiva nacional? Pues, no todos los sectores y regiones tendrán la misma fuerza de crecimiento y habrá que proyectar, diseñar e implantar soluciones y figuras institucionales nuevas.



Vamos a un ejemplo –solo un ejemplo-, útil al caso venezolano: el diseño y manejo de una política industrial. Es un objeto mesoeconómico. Es bastante más que un tema microeconómico. Y exige a diversas esferas y niveles de la gestión. Es un importante proceso transicional. Tiene que ver con el músculo económico.



Lo cierto es que una política industrial nueva es necesaria. En el análisis formal de su formulación, con independencia de sus contenidos concretos (mercados, productos, nichos, procesos, agentes, etc.), es un específico plan industrial transicional. En nuestra serie del año pasado dedicamos al menos seis artículos al tema.



En ese nivel de elaboración nos movimos con los siguientes elementos: “1) la sanidad y los precisos manejos macroeconómicos para el fin buscado; 2) la base institucional general, meso y micro apropiada y una agenda permanente de reformas relativas a la economía productiva; 3) el cabal apoyo en las ventajas comparativas y externalidades posibles; 4) la amplia y no rentista promoción estatal y de los gobiernos descentralizados; 5) una política industrial basada en la proyección externa y la base y asociación a polos, complejos, clusters, redes o cadenas de rango regional o mundial y 6) la regulación apropiada”.



Ciertas precondiciones, una base institucional compleja, específica política económica, buen diagnóstico de las oportunidades y fortalezas, vocación competitiva, buen manejo territorial y de las estructuras estadales y locales de gobierno, decisión de ir al mercado global, uso del conocimiento establecido sobre las aglomeraciones territoriales competitivas y buena regulación no son un “paquete” convencional; pero, sí el apropiado. Es el reto. El futuro de Venezuela pasa por una política industrial exitosa. En los manejos transitológicos es un eslabón escondido.



Santiago José Guevara García

sjguevaragarcia@gmail.com / @SJGuevaraG1