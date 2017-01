El PSOE deja 'solo' a Cebrián

Que no iba a ir nadie de Podemos era algo previsible. Pero que no haya ido ningún representante del PSOE a la conferencia que ha realizado Juan Luís Cebrián dentro de los desayunos informativos organizados por Nueva Economía Fórum sí que refleja el pudor que tienen los socialistas a ser relacionados con el presidente del grupo Prisa.



Quién hubiera dicho hace unos años que a un acto del presidente del diario El País solo acudirían representantes políticos de la derecha, como Ana Pastor, la presidenta del Congreso, Esperanza Aguirre, Javier Maroto, Begoña Villacís o Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. Sin embargo, el asunto Pedro Sánchez y la sensación que tienen muchos ciudadanos de ‘derechización’ de El País provoca que ningún socialista quiera ahora salir en la misma foto con Cebrián.



Si acaso socialistas ‘extintos’, como Alfredo Pérez Rubalcaba, que en septiembre del año pasado se unió al consejo editorial del principal diario de Prisa, o Felipe González, que nunca ha escondido su proximidad al presidente de El País.



La actuación del diario presidido por Cebrián durante las negociaciones de investidura molestaron a muchos de los militantes socialistas, que próximos a las tesis (“no es no”) de Pedro Sánchez, no entendieron la ‘beligerancia’ con la que actuó El País. A nadie se le olvida el ya histórico editorial titulado “Salvar al PSOE” donde, entre otras cosas, acusaban a Sánchez de ser un “insensato sin escrúpulos” al que no le importaba “destruir el partido”.



Aquello sucedió el mismo día que el Comité Federal ‘forzaba’ la dimisión del que hasta entonces había sido el secretario general del PSOE, que con él se llevó a muchas de las bases socialistas, que a raíz de aquello posaron sus ‘iras’ en Susana Díaz y sus próximos, entre los que se encuentra El País.



De hecho, en una entrevista en el programa Salvados, Sánchez afirmó que empresarios y el director de El País le habían asegurado que si no decidía abstenerse en la investidura de Rajoy, el periódico haría lo posible para lograrlo, como así sucedió.



Posiblemente por aquella confesión, de alguien tan unido a la militancia, ningún alto representante del PSOE haya querido acudir a la cita de Cebrián. No hay que olvidar que entre mayo y junio será la militancia quien decida al nuevo secretario o secretaria general del partido. Y nadie quiere empezar el choque recibiendo un gol.