Carmena afirma que recoge “cinco o seis latas” en el trayecto de su casa al Ayuntamiento

Manuela Carmena y el equipo de Ahora Madrid quieren convertir Madrid en una ciudad mucho más sostenible de lo que es ahora. Para ello, todos los edificios municipales se nutrirán de energía limpia, la Gran Vía sentirá una profunda reforma para ampliar sus aceras y el consistorio irá cerrando, paulatinamente, el cerco a los vehículos diésel debido a sus elevadas emisiones contaminantes.



Sin embargo, una gran parte del ecosistema urbano de Madrid sigue dependiendo de sus ciudadanos. Así lo ha querido recordar esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, que en una entrevista en TVE ha asegurado que la mayoría de las medidas de ese calado – peatonalizar la Gran Vía – serán sometidas a una consulta ciudadana.



No obstante, no todo es decisión y participación. Carmena también reclama mayor “concienciación” a la ciudadanía, sobre todo en el asunto que trae de cabeza a gran parte del equipo municipal de Ahora Madrid: la suciedad.



“Hemos aceptado una desidia enorme en la forma en que los madrileños cuidamos la ciudad. El servicio de recogida se debe mejorar, pero también la concienciación” afirma la alcaldesa, que asegura que “hay días que recojo cinco o seis latas por la calle cuando voy caminando de casa al Ayuntamiento”.



Manuela Carmena no muestra gran asombro ni resignación ante las ‘severas’ críticas que recibe su trabajo en el ayuntamiento porque “cuando tienes actitudes innovadoras generas críticas, la innovación causa sorpresa”. Sin embargo, admite que, por ejemplo, las críticas a la cabalgata del año pasado pudieron estar justificadas y que por eso han cambiado los trajes de los Reyes Magos este año. “Hemos hecho un esfuerzo por contentar a todos los madrileños”, afirma.



Por otro lado, la alcaldesa ha realizado un gran balance de las restricciones al tráfico y la ampliación de las aceras de la Gran Vía durante el periodo navideño. Carmena asegura que las medidas han contentado a los comerciantes y han hecho más habitable la almendra central de la ciudad. Del mismo modo ha anunciado que el Ayuntamiento trabajará por la renaturalización de Madrid “uniendo la Plaza de España con la Casa de Campo”.



Por último, Carmena ha vuelto a confirmar que su mandato será de una sola legislatura y que cuando acabe su periodo como alcaldesa (2019), “volveré a mi vida preciosa de jubilada”.