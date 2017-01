Carbón cubano para el fuego de Trump

Como que los gringos no tienen mejor ocurrencia que cocinar a la brasa sólo hamburguesas, pues en estos días parten hacia el vecino país unas 40 toneladas (unos 420 euros por unidad) de un excelente carbón de esa maldición nacional que es el marabú, una mala yerba dueña y señora de nuestra campiña.



Libre de cualquier sanción por el embargo o bloqueo a que es sometida la isla, se acaba de firmar un contrato de compraventa entre la estatal Cubaexport y la estadounidense Coabana Trading Llc. Todo, bajo los preceptos obamistas de autorización para importar productos elaborados por el sector no estatal.



De acuerdo a declaraciones de Scott Gilbert, director de Coabana, y de cara al nuevo Presidente, “si de verdad se cree en el libre comercio, esto es lo que deberíamos estar haciendo.”



No será de extrañar que uno de esos sacos vaya directamente a la Casa Blanca como cortesía de Coabana Trading y que el avispado presidente Trump compruebe, también hamburguesa oval de por medio, que esa novedad cubana le confiere a la carne un sabor especial inexistente entre las tantas marcas de salsas BBQ en los escaparates estadounidenses. Y entonces, como suele suceder en la siempre caprichosa historia, un pedazo de carbón le cambie su parecer para con Cuba.



Ojalá para bien de todos aquí en la isla.