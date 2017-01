La doble moral del PP con la politización de los reyes magos

Fernando Martínez-Maíllo, vicesecretario de Organización del PP, está indignado porque asociaciones independentistas catalanas hayan realizado un llamamiento para acudir a la Cabalgata de Reyes de Vic con farolillos con la ‘estelada’. El popular asegura que “está fuera de lugar” utilizar a los niños para hacer política independentista.



Los Reyes Magos y su cabalgata son “un hecho religioso y un elemento cultural” donde no es adecuado hacer reivindicaciones políticas, ha asegurado Martínez-Maíllo. De hecho, el propio Partido Popular ha pedido a la televisión pública catalana que no retransmita la Cabalgata de Vic por “utilizar a los niños para hacer propaganda”.



Sin embargo, si Maíllo fuese del todo consecuente, o supiera lo que ha sucedido en el norte de la península, pediría al Partido Popular de Vizcaya que se disculpara inmediatamente por haber organizado en la tarde de ayer un evento entre los niños y niñas “del Partido Popular vasco” y los Reyes Magos.



Aunque no es descartable en este caso que alguien considere al Partido Popular como un “hecho religioso y un elemento cultural”, quedando eximido de la crítica.





Visita de los Reyes Magos a los niños del @PPBizkaia Un rato agradable con los peques de nuestros incondicionales afiliados. Gracias! pic.twitter.com/4zQgkvBphi — PP Bizkaia (@PPBizkaia) 4 de enero de 2017

El acto estuvo organizado por las. En él, se puede observar a más de una treintena de niños y niñas disfrutar con la presencia de los Reyes Magos, que han llegado directamente a la sede del Partido Popular en Bilbao procedentes de Oriente.Es probable que solamente la magia, y Bilbao, sean capaces de hacer estas cosas. Ya se sabe, que los de Bilbao nacen donde quieren, y que a los del Partido Popular de Vizcaya les molesta la politización de los Reyes Magos cuando quieren.