Homs se ve condenado por la consulta del 9N

El portavoz del PDeCAT en el Congreso y exconseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ha admitido que ve “más probabilidad de que haya condena” que de ser absuelto en el juicio por la consulta del 9N. Asimismo ha advertido de que esta sentencia “condicionará” futuros casos.



Homs ha señalado en TV3, según Europa Press, que hay la “sensación generalizada” de que su sentencia llegará antes que la del juicio al expresidente del Gobierno de catalán Artur Mas y a las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega por el mismo asunto. Respecto a esto ha explicado que el Supremo, tribunal que le juzga, crea jurisprudencia y sus decisiones están por encima de la de otros tribunales. De ahí que haya subrayado que la decisión que tome “marcará el tono” de las que vendrán después.



“Condicionará todos los casos que vengan a continuación aunque no sean iguales, porque la materia que se juzga es la misma”, ha dicho Homs, que ha hecho referencia a un eventual juicio contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.



En cuanto al caso Palau el exconsejero de la Generalitat ha afirmado que la confesión de Jordi Montull sobre una presunta financiación irregular de CDC “son las estrategias de las defensas de Montull y de su hija” y ha pedido esperar al final del juicio. Y es que a él no le preocupa la posibilidad de que revele irregularidades en esta formación, ya que confía en el extesorero del partido Daniel Osàcar. “¿Por qué me tendría que inquietar?”, se ha preguntado.