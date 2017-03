Afines a Susana Díaz tratan de disminuir la presión sobre su candidatura a las primarias

Los partidarios de que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, sea la próxima secretaria general del PSOE piden tranquilidad. Estos socialistas están convencidos de que la andaluza ganará las primarias, pero creen que la presión en torno a su candidatura, que aún no ha anunciado, debe reducirse. No ayuda en nada a Díaz. Y es que, cuando dé un paso al frente, ya se sabrá.



La pregunta sobre si plantará cara a Pedro Sánchez y a Patxi López acompaña a la responsable de la Junta de Andalucía en todas sus apariciones públicas en las últimas semanas. En gran parte por culpa de sus afines. Muchos de los ‘susanistas’ desean que Díaz diga ya que se presenta a las primarias del PSOE, aunque otros, por su parte, no entienden las prisas, ya que este proceso de elección no tiene ni ficha fijada. Solo se sabe que será en el mes de mayo.



En lo que sí coinciden los partidarios de la presidenta de la Junta es que la presión en torno a su posible candidatura debe disminuir. “Susana tiene su composición de lugar, y ella decidirá si se presenta o no. Y decidirá cuándo anuncia si se va a presentar o no”, afirmaba esta semana el presidenta de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero. El regidor gallego, firme defensor de Díaz, ha destacado que la responsable de la Junta no ha decidido todavía si da el paso. “Si lo hubiera decidido ya lo hubiera dicho, ¿no?”, se preguntaba el alcalde socialista, según recoge Europa Press.



Unas palabras que ponen de manifiesto el interés de los ‘susanistas’ por intentar apartar de los focos a la líder del PSOE andaluz. Algo bastante complicado si recordamos el acto que el partido en esta comunidad ha organizado para este sábado 4 de marzo para celebrar, con retraso, el Día de Andalucía. La expectación es máxima en torno a si Díaz aprovechará esta cita para anunciar de manera oficial que se presenta a las primarias. Algo que ella misma ha negado.



“El día 4 es el acto de celebración del Día de Andalucía, ya está. No saquen más punta al lápiz”, pidió Susana Díaz la semana pasada, y tras eso defendió que “tenemos muchos días para hablar del partido”. Estas palabras han provocado que dirigentes de su entorno nieguen que este fin de semana sea el ‘elegido’ por la presidenta autonómica para hacer el anuncio y piensen en nuevas fechas. Hay quien apunta que podría desvelar que se presenta el fin de semana del 11 y 12 o el del 18 y 19, Puente de San José. Incluso los hay que lo retrasan hasta abril con motivo del Comité Federal que tendrá lugar ese mes.



Mientras Susana Díaz se aclara, el exsecretario general Pedro Sánchez regresará el 11 de marzo a Andalucía. Y lo hará para dar un mitin en Cádiz al estilo del de Dos Hermanas. Es decir, multitudinario. O por lo menos, en eso está trabajando su equipo.



Gómez de Celis



Pedro Sánchez tiene un nuevo miembro en su equipo de campaña para las primarias del PSOE. El exlíder socialista anunció anoche el fichaje de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta. Gómez de Celis, en el cargo desde 2015, se incorpora para coordinar la estrategia y comunicación, según ha explicado el propio candidato en su cuenta de Twitter.



Hace años que me une una gran amistad con @gomezdcelis.Le doy la bienvenida al equipo para coordinar estrategia y comunicación. Proseguimos! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 de marzo de 2017