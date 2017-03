El PP rechaza hablar de “purgas” en la Fiscalía: “No veo el escándalo”

La palabra purga no quiere aparecer en el lenguaje del Partido Popular a la hora de hablar de las últimas destituciones en la Fiscalía. De hecho, los populares han reprochado a la oposición que hable de “purga” de fiscales mezclando “todo” para acabar denunciando un “contubernio judeomasónico” en este organismo.



Por ello, la portavoz del PP en la Comisión de Justicia, María Jesús Moro, ha preferido recordar que los polémicos relevos ya estaban pendientes desde hace tiempo aunque no se ha podido materializar antes por estar el Gobierno en funciones. Unos cargos que, como ha sentenciado la diputada, no son “vitalicios”.



“No veo el escándalo”, ha aseverado Moro. Y ha añadido, como ha recogido Europa Press, que, de los nombramientos en 11 plazas, se mantienen ocho, se cambian dos y sólo se nombra uno nuevo, y ha querido dejar claro además que ninguno de los no renovados ha sido destituido.



Asimismo, la portavoz del PP en esta comisión ha negado “injerencias y manipulaciones” en el Ministerio Público y ha recordado que Consuelo Madrigal no ha denunciado esas presiones que supuestamente recibió en la Fiscalía General del Estado. “Si ella no ha hablado, ¿por qué se le interpreta?”, ha declarado en referencia a las últimas informaciones publicadas.



Los populares también han decidido pasar al ataque y han reprochado al PSOE que haya contribuido a crear esa “corriente de opinión preocupante” sobre los últimos movimientos en las Fiscalía y que siempre “se quejan de que el fiscal no siga sus apetencias”. A su vez, Moro ha cargado contra la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que, a su entender, está sobrerrepresentada.