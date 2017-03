El fiscal general defiende que Anticorrupción se opusiera a la imputación del presidente de Murcia

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defiende que la teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, realizara un informe en contra del criterio de las fiscales de la trama Púnica y se opusiera a la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.



Según su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, Maza considera que “no siempre se tiene que ser coincidente con el fiscal del caso”.



En cualquier caso, José Manuel Maza ha optado por guardar discreción en la mayoría de los asuntos delicados – que incluye al caso de Pedro Antonio Sánchez – ya que “podría poner en peligro investigaciones policiales y judiciales", asegura. En ese sentido, ha preferido no posicionarse en cuestiones concretas.



Ha añadido que la Fiscalía actúa con independencia, sometiéndose siempre al principio de legalidad y con un "criterio esencial que no es, y no puede ser otro, que el de aplicar la ley sea quien fuera la persona investigada".