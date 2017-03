Aguirre acusa a Ahora Madrid de ser una “pandilla” que solo protege a las “minorías gritonas"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado en 'Herrera en COPE' que las consultas ciudadanas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid son una “trampa” para “desprestigiar de forma sutil la democracia representativa”, y que esta forma de democracia directa “es justo lo que han hecho en Venezuela”.



Se queja Esperanza Aguirre de que han preguntado lo que ellos (el equipo de gobierno) ya tenían respondido. Por ejemplo si querían una Gran Vía más peatonal cuando la alcaldesa, Manuela Carmena ya lo había decidido y también ha criticado que sobre la reforma de la Plaza España solo se podría votar sobre el décimo proyecto y el tercero.



Considera la dirigente del PP con “la democracia queda desacreditada por esta democracia presuntamente más directa” y opina que “a los ciudadanos no se les pueden preguntar cosas como si prefieren un proyectos x o y ya que tiene implicaciones que a lo mejor pueden no conocer”. Además. También ha cuestionado la participación, ya que las “200.000 personas que han participado resulta ser el 7% de las cartas de la alcaldesa” y a continuación dejó caer su crítica al coste de esta campaña: “Por cierto que esta campaña no ha costado mucho dinero”.

Ha lamentado que en el pleno del Ayuntamiento celebrado ayer, se votara en contra de recibir a los familiares del venezolano Leopoldo López.



La dirigente del PP señaló que paradójicamente, uno de los que votó en contra, ha aclarado fue “el responsable de derechos humanos de Madrid". E ironizó Aguirre con que la justificación que le dieron es que Ahora Madrid está organizando un “gran congreso contra la violencia urbana” por lo que preguntó con sorna "si es que a López lo detuvieron en la selva”.





Cuando Carlos Herrera exclamó “qué pandilla”, Aguirre reconoció “es una pandilla muy curiosa, que protege los derechos de las minorías más gritonas y no de las mayorías”.