Ciudadanos confía aún en que el pacto con el PP se vaya cumpliendo "poco a poco"

Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, se tomó con humor las declaraciones del coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que calificó de “lentejas” el pacto de investidura que firmaron con la formación de Albert Rivera y dijo en una entrevista en RNE que “creemos que dijo eso el señor Maillo porque es de una zona donde hay muy buenas lentejas, es muy aficionado a comerlas”. A continuación, Gutiérrez recordó al PP que "los pactos están para cumplirlos y si no uno no los firma”, subrayando que Mariano Rajoy podía elegir ser presidente de los españoles. "Nadie lo ha obligado a ello”.



A continuación, Gutiérrez señaló que lo que ocurre es que “el PP es un partido al que le cuesta cambiar”. “Es renuente y hay que arrastrarle y al final lo hace arrastrando los pies y rechinando los dientes, algo que ya sabíamos por lo que no nos sentimos ni maltratados ni malheridos”.



También señaló el dirigente de la formación naranja que hay que entender las dificultades de Ciudadanos “de tener que lidiar con un caso de corrupción cuando no del PP, del PSOE” y dice que lo que está Ciudadanos haciendo con 32 diputados es muy importante.



Explicó Gutiérrez que “el pacto va camino de irse cumpliendo poco a poco” y explicó que “las seis medidas anticorrupción suponen un cambio a mejor, pero tremendo en cuanto a la calidad de las reformas y lo que va a mejorar la democracia para todos”



A la pregunta de quién ha reculado más si el PP con las lentejas o Ciudadanos en materia de aforamientos, precisó Gutiérrez que no han reculado pero que ya que eso implica una reforma de la Constitución “habría que hablar con el PSOE y probablemente también con Podemos”



Recuerda Gutiérrez que en el pacto hay 150 exigencias en las que se están avanzando y que hay toda una legislatura.



La reunión de este martes fue para hablar del pacto y en concreto de los seis puntos y asegura Gutiérrez que no se habló de la situación del presidente de Murcia pero sí de la limitación de mandatos que quieren poner en marcha inmediatamente. Subrayando que el presidente de Murcia dijo que si era imputado se iría, por lo que es un compromiso personal con todos sus ciudadanos y que está en su propia ley, por lo que es el PP el que debe responder.