Las siete propuestas de Podemos para garantizar la independencia de la Justicia

El grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene siete propuestas para que investigar la corrupción en España deje de ser “una odisea muy difícil de afrontar”. Entre ellas, no cambiar a los fiscales en aquellos procesos en curso, “especialmente en los casos de corrupción”, fortalecer la acusación popular y modificar el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).



Así se recoge en la Proposición No de Ley presentada por el grupo confederal en el Congreso ante los “episodios” que estas últimas semanas han puesto en cuestión “no solo la independencia judicial, sino también la igualdad ante la ley que recoge el artículo 14 de nuestra Constitución”. La condena de 6 años y 3 meses a Iñaki Urdangarin, la absolución de la infanta Cristina, la sentencia por las tarjetas ‘black’ o la petición de cárcel para el Valtonyc por injurias a la Corona demuestran que “la justicia no es igual para todos”.



“Se ha puesto de relieve que el sistema judicial español está en entredicho: deslegitimado social y políticamente”, critica Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que no se olvida de las “presiones e intimidaciones denunciadas por Manuel López Bernal”, fiscal superior saliente de Murcia que encabezaba la causa contra el presidente de la Región, el ‘popular’ Pedro Antonio Sánchez”. Asimismo, este grupo destaca en la propia PNL la no renovación de Consuelo Madrigal, el relevo de Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional, o que el fiscal Pedro Horrach admitiese “que las presiones en investigación por casos de corrupción son muy comunes”.



Para estas formaciones “da la sensación que en este país a quien se persigue es a quien debería tener todo el apoyo por parte de la sociedad y el amparo político por parte del Gobierno en la lucha contra la corrupción. En cambio, robar sale prácticamente gratis”. Y es que hay un “sistema hecho a medida por el Gobierno”, dicen.



El grupo que encabeza Podemos destaca que “la falta de control gubernamental sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal, el principio de unanimidad de actuación y dependencia jerárquica del mismo, y las presiones e intimidaciones denunciadas por miembros del Consejo Fiscal, son condicionantes a tomar en cuenta, puesto que encaminan la ineficiencia del sistema en su conjunto y la inacción de los fiscales en casos de corrupción que comprometan al Gobierno”.



Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no quiere que haya “dudas sobre la independencia del poder judicial”. De ahí que reclamen al Gobierno de Mariano Rajoy que no cambie fiscales en procesos en curso y que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparezca en el Congreso “para dar explicaciones sobre las presiones que diferentes fiscales están recibiendo a la hora de investigar delitos de corrupción”. Algo que este miércoles hará el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.



Asimismo, pide la derogación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y fortalecer la acusación popular, cambiar el modelo de elección del Consejo del Poder Judicial, realizar una auditoría pública y externa de los recursos del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad y una reforma integral de la Fiscalía que modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “para introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo”.



Entre sus siete medidas también se encuentra la derogación inmediata de la Ley de protección de la seguridad ciudadana.