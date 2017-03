Victoria de los afectados por la hepatitis C: el Gobierno tratará a todos los pacientes

“Después de casi tres años de lucha, por fin se ha llegado al objetivo principal”. De esta manera, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafhc) ha celebrado el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy de tratar a todos los pacientes. Y es que el Comité de Seguimiento del Peahc (Plan Estratégico de Abordaje para la Hepatitis C) celebrado esta semana ha ratificado la intención que firmó el Ejecutivo de ofrecer medicamento a aquellos enfermos con menor grado de fibrosis.



Uno de los caballos de batalla que ha capitaneado la asociación desde que el Gobierno dio luz verde a abordar el problema era la necesaria revisión al quedarse fuera del tratamiento los afectados en estadío F0 y F1, así como la población reclusa. Unas reivindicaciones que ha asumido el Ministerio de Sanidad y, como ha informado la Plafhc, la dosis se entregará “sin demora y bastando la prescripción del facultativo para que sea suministrada”. “Este punto supone un antes y un después para la historia de la lucha”, ha aplaudido el colectivo.



De la misma manera, Sanidad ha reconocido que “no existe equidad” en algunas regiones, por lo que, “a partir de ahora, no solo aparecerá un número con las dispensaciones de tratamientos, tal como viene siendo habitual, sino que también aparecerá el nombre de la Comunidad Autónoma en cuestión, de forma que sea más visible y transparente”. Menos suerte con la transparencia será conocer los precios que paga el Ejecutivo ya que, según ha confesado el departamento que dirige Dolors Montserrat, un acuerdo firmado con las farmacéuticas impide que se haga “público ese dato”.



A pesar de ello, la Plafhc se siente “satisfecha” por lo logrado en el Comité de Seguimiento, donde el colectivo estará presente en las reuniones de seguimiento. Unos encuentros que serán trimestrales y a los que asistirán, rotando en la asistencia, cuatro consejerías de diferentes comunidades autónomas.



“Son grandes avances que recibimos con satisfacción y estaremos atentos a que su cumplimiento sea un hecho, trabajando asimismo sobre la prevención y el control sostenible de precios, todo ello encaminado a que el virus del VHC quede erradicado, por lo que seguiremos trabajando, tanto a nivel del Estado español, como en una lucha conjunta en Europa donde ya hemos comparecido con la exposición y entrega de un dosier para la erradicación de la Hepatitis C en Europa, que en breve comenzará a debatirse”, ha concluido la asociación.