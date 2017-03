Villalobos pide no “meter miedo” con las pensiones y compara a Trump con Gil

La diputada del PP Celia Villalobos ha pedido no “meter miedo” sobre el futuro de las pensiones a raíz de las declaraciones ayer del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. Tras dejar claro que el máximo responsable de FAES “tiene todo el derecho del mundo” a opinar al respecto, la dirigente popular ha “si llega una crisis tan brutal no se harán carreteras, pero las pensiones se pagarán”.



“Lo que no se puede hacer es meter miedo”, ha sostenido la presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo en una entrevista en Espejo Público en la que ha dicho que “el garante de que las pensiones se van a pagar es el Estado”. Según Villalobos es necesario “potenciar las pensiones complementarias de empleo”.



Asimismo, ha manifestado que hay que estudiar el tema de las pensiones de viudedad para que aquellas “que tengan rentas superiores a X pueden tener una época transitoria para equilibrar su economía”.



La veterana diputada del PP también ha comentado el encontronazo que protagonizó hace unas semanas con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso ante las cámaras de televisión a raíz de la comparecencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Y lo ha hecho para enviarle un mensaje: “Yo soy mayor y tú eres antiguo”.



El presidente de EEUU, Donald Trump, tampoco se ha librado. Villalobos ha comparado al mandatario estadounidense con el fallecido Jesús Gil. “Donald Trump me recuerda a Jesús Gil, es la misma forma de hacer política irrespetuosa y ególatra”, ha asegurado la diputada, que ha reprochado que se crea “el rey del mambo”.