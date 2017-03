Colectivos de refugiados piden a Carmena que Madrid sea “una verdadera ciudad de acogida”

Organizaciones que trabajan con refugiados quieren que Madrid se convierta en “una verdadera ciudad de acogida”. Así lo reclaman colectivos como SOS Racismo y Red Solidaria de Acogida, entre otros, que acuden este mediodía a la sede del Ayuntamiento de la capital en la Plaza de Cibeles para presentar una petición de reunión con la alcaldesa Manuela Carmena dentro de la campaña ‘Del refugio a la acogida’.



“Después de más de un año de la declaración del Ayuntamiento como ‘Ciudad Refugio’, creemos que ha llegado el momento de pasar de las declaraciones y los gestos a la acción decidida, al igual que han hecho otras ciudades, poniendo en marcha programas integrales de atención a migrantes”, afirman estas organizaciones, que defienden que “Madrid no se puede quedar atrás”.



Según estos colectivos de migrantes y refugiados, “no se trata de buscar privilegios, sino simplemente de otorgar igualdad de derechos en lo que respecta a los ámbitos de competencia municipal, a la par que se impulse una denuncia conjunta y contundente contra las claras deficiencias del sistema de asilo español y las restrictivas políticas migratorias estatales en el marco de la UE”. Para ello abogan por la construcción de ‘Ciudadanos de Acogida’ “donde la solidaridad no sea sólo un símbolo, sino que permita que nos beneficiemos recíprocamente de la riqueza cultural, humana y económica que supone la llegada de personas nuevas a nuestras ciudades”.



Estas organizaciones, entre las que también se encuentra Asociación Apoyo, Asociación Refugio, Asociación Sin Papeles de Madrid o Ecologistas en Acción, solicitarán este martes una entrevista con Manuela Carmena y los tenientes de alcalde Marta Higueras y Mauricio Valiente. Y lo harán “para conocer los planes y líneas de actuación para la acogida y atención de personas migrantes y refugiadas” del consistorio y “con qué recursos personales y materiales se ha dotado a los mismos”. Asimismo quieren presentarle una serie de demandas que entienden “necesarias”.



Entre las propuestas de actuaciones en materias competencia municipal que presentarán está realizar un estudio de la situación real de los refugiados y migrantes, así como “un mapeo de los recursos y programas de atención e integración de las personas migrantes”.



También proponen “habilitar los suficientes puntos de atención a personas migrantes”, formar específicamente “al personal de las instituciones (policía municipal, centros de salud, centros de servicios sociales, centros cívicos...) sobre Derechos Humanos, las realidades de las personas migrantes y los recursos existentes” y “eliminar los requisitos de antigüedad en el padrón para el acceso a recursos sociales”. Asimismo, piden “facilitar el acceso a la vivienda” con medidas como “un servicio de mediación al alquiler para combatir la discriminación en el acceso a la vivienda”.



Además de las reclamaciones al Ayuntamiento de Madrid, estas organizaciones sostienen la necesidad de “seguir exigiendo” al Gobierno de Mariano Rajoy que se cumplan los acuerdos firmados para la reubicación y reasentamiento de refugiados y que “se creen vías seguras de llegada de las personas a nuestro país, ya no sólo desde Grecia o Turquía, sino y muy especialmente por nuestra frontera sur, donde Ceuta y Melilla se han convertido en dos grandes cárceles a cielo abierto, en un ejemplo claro de violación de Derechos Humanos”.



“Debemos ejercer presión al Estado y si es necesario llegar a la desobediencia institucional en defensa de la aplicación efectiva de los derechos humanos”, aseguran estas asociaciones en un comunicado en el que anuncian su deseo de reunirse con la alcaldesa de Madrid.