El PSOE pide una calle en Madrid para las víctimas del Yak-42

El Ayuntamiento de Madrid podría cambiar el callejero de Madrid para incluir un homenaje a las víctimas del accidente aéreo del Yak-42. La decisión está en manos del Pleno del consistorio, que este martes a la tarde votará las proposiciones de los partidos.



La propuesta número 23, presentada por el concejal del PSOE Antonio Miguel Carmona, solicita a la Junta de Gobierno “un emplazamiento o espacio público, en el plazo de seis meses, para homenajear a las víctimas del accidente aéreo”, que fueron setenta y cinco personas: 62 militares españoles, doce ucranianos y un bielorruso. Estos últimos trece miembros de la tripulación.



El deseo del PSOE, y particularmente el de Antonio Miguel Carmona, es que las víctimas de la tragedia puedan tener un homenaje con el nombre de una calle en Madrid. No hay que olvidar que Carmona es oficial del Ejército del Aire (RV), por lo que está aún más sensibilizado, si cabe, con la cuestión.



“En un momento en el que muchos de los nombres de nuestras calles son debatidos por todos, nadie mejor que las víctimas del Yak-42 para ser recordados", asegura el edil socialista, que cree que el callejero de Madrid debe incorporar un recuerdo a los fallecidos en aquel accidente.



Según Carmona, los ciudadanos de Madrid tienen que recordar “a aquellos que desaparecieron, no olvidar lo que pasó, que nuestros hijos e hijas pregunten quiénes eran aquellas personas que dieron su vida por nuestro país".

Se estima que la votación cuente con los votos suficientes – desde luego no habrá más en contra que a favor – para sacar adelante la propuesta socialista. “Los errores cometidos en la identificación de los cadáveres, los fallos que fueron causa del accidente, las inexactitudes y los desaciertos, nos obligan a todos los hombres y mujeres públicos a dar un paso más en busca de la verdad, la justicia y el recuerdo” concluye el PSOE.