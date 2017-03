Aguirre se burla de la consulta ciudadana de Carmena ya que ella tiene más seguidores en Twitter

La portavoz del PP en el Consistorio madrileño, Esperanza Aguirre, ha comparado este lunes los 212.000 participantes en la primera votación ciudadana con sus más de 500.000 seguidores en la red social Twitter.



“Dicen que es una barbaridad tener 200.000 respuestas; Corral -en referencia al edil popular Pedro Corral- en sus vídeos tiene más de 60.000 y yo más de 500.000 seguidores en Twitter”, ha explicado la popular tras finalizar el Pleno en Cibeles.



En este sentido, Aguirre ha asegurado que los 212.000 participantes suponen “el 7%de las cartas que han enviado”.



Se ha mostrado crítica también con la votación sobre Plaza España, ya que “el proyecto ganador y el segundo proyecto los han quitado”. “Sólo se podían votar el tercero y el décimo", ha indicado.



¿Por qué no preguntan de verdad cosas que preocupan a los madrileños. Por ejemplo, ¿hay que dar casa a los okupas? Por ejemplo, ¿hay que reducir en Santa Engracia tres carriles de circulación?”, ha propuesto.



Por todo ello, ha calificado el proceso participativo como “una farsa sin transparencia, sin garantías. “La mayoría de los que han votado son mayores de 65 años, porque se han puesto las urnas en los centros de mayores, que poco menos se les ha obligado a votar”, ha señalado.



“Erosionar la democracia representativa con pantomimas de consultas cuyo resultado está decidido es un ataque a ala democracia y pura demagogia”, ha reiterado Aguirre citando a Maravall.



Además, Aguirre ha reiterado que a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, “no le gusta que le critiquen, por eso no solo no contesta a la petición de comparecencia, sino que tampoco responde a las preguntas”, y ha recordado que los alcaldes populares Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella contestaban “una pregunta de cada uno de los grupos”, tal y como recoge Europa Press.