Génova da carpetazo a la votación ‘anti-Cospedal’: no existen grabaciones

Al poco de finalizar la votación que permitió la acumulación de cargos en el Partido Popular, los tambores de “pucherazo” empezaron a sonar. La enmienda presentada por el concejal de San Clemente (Cuenca) Francisco Risueño tenía como protagonista a María Dolores de Cospedal por mantener en la actualidad múltiples puestos. Finalmente, el XVIII Congreso Nacional tumbó por 25 votos esta iniciativa.



Y ante la ajustada votación, Risueño reclamó al nuevo coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo que un notario revisara las grabaciones de la votación que captaron las cámaras instaladas en la Caja Mágina, lugar donde se celebró el evento. Este viernes, la dirección nacional del partido ha contestado al concejal que no existen grabaciones de las ponencias ya que se debaten en secreto y a puerta cerrada, según ha podido conocer Europa Press.



En su escrito, el protagonista de la ponencia ‘anti-Cospedal’ cuestionaba el resultado de la votación de su enmienda (303 votos a favor, 328 en contra y ocho abstenciones) alegando que el plenario estaba a “rebosar”. Unas sospechas que Risueño sostiene al ver que “solamente hubieran votado 640 personas de los 3.128 compromisarios convocados al cónclave”.



Maillo en los últimos días al ser preguntado por esta cuestión ya dejó claro que la petición no iba a salir adelante. “Ni existe audio ni vídeo de esa ni de ninguna de las enmiendas. Siempre se ha hecho así, las ponencias son a puerta cerrada”, alegó el popular en La Sexta. De hecho, el político manifestó que a pesar de que sí hay cámaras en las instalaciones, éstas no estaban “funcionando”.



Por el momento, Risueño ya ha reaccionado a los últimos movimientos anunciando que un grupo de militantes críticos ya está trabajando en conformar una candidatura alternativa a la de Cospedal ante el congreso regional del próximo 18 de marzo.