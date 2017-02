Ganemos carga contra Carmena por no querellarse contra los crímenes franquistas

Argentina ha estado muy presente esta semana en la política nacional y municipal. La visita de Mauricio Macri, presidente argentino, ha provocado un terremoto de críticas desde la izquierda dirigidas al dirigente sudamericano y a políticas como Manuela Carmena por entregarle la Llave de Oro de Madrid. Pero la relación entre el país y la capital española no se ha detenido ahí.



Ganemos Madrid ha cargado contra “la actuación del Ayuntamiento de Madrid” por su “negativa a querellarse para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista”. La decisión del Consistorio que dirige Carmena de no personarse en esta acción judicial que capitanea la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, integrada por más de 100 asociaciones españolas, ha provocado la indignación en la organización que forma parte de Ahora Madrid.



Una decepción de Ganemos Madrid que aumenta al ver que ayuntamientos como el de Zaragoza, Vitoria y Pamplona, entre otros, sí se han sumado a la Querella Argentina que busca poner luz y justicia a los crímenes del franquismo. “El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 16 de febrero un Plan Estratégico de Derechos Humanos: poco importan este tipo de iniciativas si el consistorio se inhibe ante la obligación de amparar y promover todas las acciones judiciales encaminadas a preservar y defender estos derechos. Con su pasividad está incumpliendo esta exigencia humanitaria”, ha declarado la formación madrileña.



Y es que la “lentitud (o dejación) en la eliminación de los vestigios del franquismo de nuestras calles” también es un motivo suficiente para dar fuerza a esa crítica por el camino que está llevando el Ayuntamiento de Madrid en esta lucha. Por ello, Ganemos Madrid ha querido dejar claro que desde su organización mantienen su “apoyo y compromiso con todas las iniciativas memorialistas que buscan la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo y sus familiares”.



De la misma manera, la formación ha insistido en que “sólo de forma democrática, colectiva, participativa” se podrá “decidirse los nuevos usos y denominaciones los vestigios de la dictadura”. Un recordatorio de Ganemos Madrid donde recuerdan a Carmena que “nunca” se podrá realizar “de modo autoritario, como pretende el Comisionado nombrado por la alcaldesa, que no reconocemos como competente para buscar esa verdad y reparar la injusticia”.