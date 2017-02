Horrach denuncia presiones de los investigados por corrupción pero nunca de la Fiscalía del Estado

El fiscal del 'caso Nóos', Pedro Horrach, ha asegurado en RNE que ha recibido presiones en los casos de investigaciones por casos de corrupción pero por parte de los investigados y no de la Fiscalía General del Estado.



Horrach denuncia haber sufrido presiones con cartas de tipo amenazante e insultos, así como “seguimiento a mi persona y a mi familia”, y aunque precisa que “nunca he sentido que mi integridad física estuviera amenazada”, cree que hay que denunciar estos hechos y hay que investigarlos, aunque también ha reconocido que a “las cartas con insultos no las hago ni caso”.



Explica que “a todos los fiscales de la delegación de Palma nos han avisado de la posibilidad de ser objeto de seguimiento y se han establecido las contravigilancias correspondientes” y cuando le preguntan quién estaría detrás de esos seguimientos ha respondido: “Imaginamos que las personas que estamos investigando.



Cuando le preguntan se ha recibido presiones de la Fiscalía del Estado, Horrach responde que “no me cansaré de repetir ni las he recibido ni las hubiera aceptado en caso de recibirlas”. “Soy responsable de mis decisiones y por tanto las adopto yo, añadió y precisó que no tiene comunicación ni con el fiscal general del Estado, ni con el ministro de Justicia ni con ningún responsable político “solo faltaría que recibiese llamadas de estas características”.. Y aclaró que con el fiscal del Estado habló en su momento y que le dijo: “no estoy aquí para ocultar nada ni para proteger a nadie y en base a esta frase he actuado”.