Iceta apoya el Estado plurinacional de Sánchez y aclara a Page que eso no es de izquierdas ni de derechas

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, confirmó en RNE que sabía de las conversaciones discretas entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que por eso dijo en el acto que protagonizó esta semana en el Club Siglo XXI: “me consta que hay contactos entre el Gobierno y la Generalitat, al máximo nivel”,



Y dice que conocer dicha reunión ha servido “para saber que por lo menos se hablan y constatar que sus posiciones son muy distantes” y dice que muchos acuerdos empiezan con contactos discretos y eso no es nada malo, no es nada feo”, por lo que es mejor no negarlo en el momento que sale a la palestra.



A la pregunta de si comparte el planteamiento de Pedro Sánchez de que España es “un Estado plurinacional” Iceta responde que sí que cree que España es una nación de naciones pero esto no quiere decir que esté a favor de la independencia de Cataluña y dice que lo plurinacional no es de izquierdas ni de derechas, respondiendo al presidente castellano-manchego, Emiliano García- Page que dijo que “lo plurinacional no es de izquierdas es una opción para definir la realidad de España".



Iceta da por hecho que Susana Díaz se va a presentar que dice que es lógico que mida más sus tiempos por sus responsabilidades regionales que son muy importantes.