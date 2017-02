Los ultracatólicos 'Hazte Oír' irrumpen en la carrera por liderar el PP de Madrid

El colectivo ultracatólico Hazte Oír ha irrumpido en la carrera por la Presidencia del PP de Madrid, que se decidirá en el congreso regional que se celebrará del 17 al 19 de marzo, en pleno Puente de San José. Un puesto para el que hay dos candidatos: Cristina Cifuentes y Luis Asúa. Este grupo ha impulsado una campaña para que la presidenta de la Comunidad acepte un debate con su rival en Telemadrid.



“Ahora tenemos una nueva oportunidad para que los próximos gobernantes de nuestra Comunidad, de Madrid, sean políticos con valores: te propongo que ayudemos a los militantes del PP, que en las próximas horas van a decidir quién dirigirá su partido en Madrid”. Así reza la iniciativa que Hazte Oír ha colgado en su web, que ya cuenta con más de 1.700 firmas de apoyo.



Este colectivo busca que los militantes del PP madrileño “voten con la máxima información posible, conociendo bien lo que cada candidato propone”, ya que “sólo con información de primera mano se puede elegir políticos con valores”. De ahí que reclamen la necesidad de un cara a cara entre Cifuentes y Asúa en Telemadrid. Pero hay un obstáculo: “el reloj”.



Y es que el registro para votar al próximo presidente o presidenta de los populares autonómicos se cierra este lunes, día 27 de febrero, a las 8 de la tarde y aquellos que no se hayan registrado antes de ese día no podrán votar. Ante esta situación los ultracatólicos plantean tres ideas:



-“Si eres militante del PP y estás al corriente del pago de las cuotas, puedes acudir (antes del lunes a las 8 de la tarde) a tu sede para inscribirte y poder votar”.



-“Si alguna vez has sido militante del PP, puedes votar por muchos años que hayan pasado sin estar al corriente de las cuotas: sólo tienes que pasar por tu sede (ver listado de sedes del PP de Madrid) y pagar 10 euros. De esa forma, regularizas tu situación y puedes votar”.



-“Y si conoces a algún militante (o ex-militante) del PP de Madrid, explícale que tiene que registrarse antes del lunes en su sede para poder votar”



Según este colectivo “todos los partidos corren un mismo riesgo”. Y es el “que los militantes se queden en casa y dejen las riendas de sus organizaciones en manos de los que tienen cargos y puestos (que ya están inscritos para votar)”. Ante esto insisten en la necesidad de votar.



El texto con el que exigen a Cristina Cifuentes un debate es el siguiente:



“Usted ha defendido las elecciones primarias para elegir candidatos en su partido y la aplicación de normas democráticas en todos estos procesos.



Ahora tiene una gran oportunidad para convertir en realidad esta aspiración.



Le ruego que proponga a la dirección de Telemadrid la organización de un debate cara a cara entre los dos candidatos a presidir el Partido Popular en Madrid: usted misma y Luis Asúa.



De esta forma se proporcionará a los militantes toda la información necesaria y de primera mano para elegir con libertad y también ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de conocer las distintas propuestas que se postulan en el Partido Popular de Madrid.



Muchas gracias”: