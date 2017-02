Caballero recuerda a los que piden un PSOE “en la izquierda” que “no somos un partido comunista”

Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, es una de las voces con más peso dentro del PSOE. Y en una semana donde Pedro Sánchez ha presentado su proyecto para las primarias cargado de críticas por ‘rojo peligroso’, Caballero ha querido dejar claro cuál es el camino de los socialistas.



“Veo que los ciudadanos demandan la recuperación del PSOE, por eso cuando dicen que quieren el partido en la izquierda, yo digo que no somos un partido comunista, ni troskista ni anticapitalista. Somos el PSOE en la socialdemocracia europea”, ha recordado el alcalde Vigo. Un mensaje que tiene nombre y apellidos y que va dirigido al ex secretario general del PSOE que ha insistido en las últimas fechas en recuperar un proyecto de izquierdas para el partido.



Por ello, Caballero ha matizado que el PSOE es “imprescindible” en España, pero manteniendo esa identidad socialdemócrata que “conecte con sectores sociales muy mayoritarios, como los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes, los parados y las clases medias. Pero esta alusión con destinatario concreto no ha sido la única que ha espetado el presidente de la FEMP.



“Cuando escucho decir que somos de izquierda y tenemos que estar al lado de Podemos, digo que no quiero un PSOE referenciado en función de ningún partido, sino de los ciudadanos, de los trabajadores...”, ha replicado el dirigente socialista. Una relación con la formación que dirige Pablo Iglesias que el documento presentado por Sánchez busca estrechar, aunque Caballero ya ha mostrado su negativa.



No obstante, el alcalde vigués sí ha hablado directamente de otro de los nombres propios que rodean las primarias socialistas. Caballero se ha referido a Susana Díaz como “lo mejor” que tiene su partido “en este momento”. Y para apoyar esta defensa, el político ha aseverado que la andaluza gobierna la región “con buena mano” y “sin dejar tirado a nadie en la cuneta de la crisis”. Por todo ello, el gallego ha declarado, como ha recogido Europa Press, que “cuando llegue el momento le volverá a pedir que se presente para liderar el PSOE”.