Los taxistas madrileños convocan un paro para el 16 de marzo contra el “intento de privatización”

Las advertencias de los taxistas madrileños siguen dándose. Si a finales de enero, el colectivo amenazó con paros por la relación entre el Ayuntamiento de Madrid y Uber, el primer paso de las organizaciones de este sector no ha tardado en llegar. El presidente de la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, ha anunciado que el próximo 16 de marzo habrá una movilización y un paro de dos horas en la ciudad.



A pesar de que algunas razones que han llevado a dar un paso al frente apuntan a las “diversas desregulaciones a las que se enfrentan en los países de la UE", otro de los motivos que ha apuntado Leal tiene que ver con el “intento de privatización de la movilidad” que aprecian. Un escenario por el que las organizaciones ya han establecido “acciones ante las administraciones en defensa del sector”.



De hecho, Leal ha avanzado que las movilizaciones pueden que vayan a más. “Tenemos que prepararnos y ser fuertes porque lo que viene no es bueno”, ha advertido el presidente de la Gremial, tal y como ha recogido Europa Press. De esta manera, Leal ha reiterado que según vaya yendo la situación, “a partir de los meses de abril y mayo habrá paros a nivel de todo el país”.



Con esta huelga, aunque sea de dos horas, Madrid afronta unas semanas donde la conflictividad laboral en los medios de transporte se ha disparado. Y es que, este miércoles los trabajadores del Metro de Madrid han anunciado también huelgas aunque de mayor intensidad. Aun así, este parón de los taxistas al darse en un jueves no coincidirá con la de los maquinistas que está anunciada para el 24 y 27 de febrero y para todos los viernes hasta que se resuelva la problemática.